El UCAM Murcia vuelve al trabajo ochenta días después con siete caras nuevas

Ochenta días después de concluir la pasada temporada con un triunfo en la pista del Gran Canaria que dejó al UCAM Murcia CB en la novena posición de la clasificación, esta mañana vuelve al trabajo el equipo de Sito Alonso después de un verano movido en las oficinas, donde se han cerrado siete fichajes y un traspaso, el de Rodions Kurucs al Baskonia.

Una pretemporada con urgencias es la que va a tener el plantel universitario, puesto que el entrenador tiene que conjuntar cuanto antes un plantel con catorce fichas donde solo continúa el 50% de los jugadores. La previa de la Basketball Champions League tiene la culpa de esa necesaria rápida adaptación de los nuevos puesto que será el sábado 20 de septiembre cuando se dispute el primer partido oficial en la ciudad búlgara de Samokov. De ganar ese partido de cuartos de final ante el PGE Start Lublin polaco, los universitarios jugarían el lunes 22 las semifinales, mientras que la final está fijada para el miércoles 24. En juego está disputar una temporada más un torneo de la FIBA que no para de crecer.

Cuatro partidos de preparación

Antes de esa cita, el equipo jugará cuatro partidos de preparación. El primero será a puerta cerrada contra un rival por determinar. El segundo, el domingo 7 de septiembre a la una de la tarde contra el Valencia Basket en Yecla en el marco del Torneo Costa Cálida. Los últimos dos serán el 12 y el 14 de septiembre en Francia, donde otros tres clubes de la Pro A gala están invitados. El histórico Limoges CSP, el ESSM Le Portel y el recién ascendido Boulazac Basket Dordogne serán los rivales en un torneo de pretemporada donde en la primera jornada se disputarán las semifinales y en la segunda y última, la final y el duelo por el tercer puesto. Después de esa previa, el equipo acudirá al Trofeo de Granada para enfrentarse al Covirán.

El fin de ciclo del subcampeón de liga de 2024, como anunció Sito Alonso a la conclusión de la pasada campaña, ha llegado hasta todas las posiciones excepto la de escolta, donde Dylan Ennis y Jonah Radebaugh se mantienen. En el resto, varios cambios importantes.

En la dirección de juego, quizás el puesto más delicado, continúa Dani García, que ahora tendrá como compañeros a dos jugadores de origen estadounidense, David DeJulius y Mikel Forrest. Para buscar una más rápida adaptación debido a la premura de tiempo y ser los jugadores encargados de dirigir el juego, el club va a tener la ayuda de Tomás Bellas durante ese mes. Además, también son nuevos el alero Sander Raieste, los ala pívots Toni Nakic y Rubén de la Torre, y los pívots Emanuel Cate y Devontae Cacok. También continúan Moussa Diagne, renovado por dos temporadas más, el cubano Howard Sant-Roos, el estadounidense Kaiser Gates y Will Falk, quien estuvo al final del curso pasado después de estar cedido en Segunda FEB.

Durante el sábado y el domingo llegaron todos los jugadores salvo Emanuel Cate, que lo hará mañana, Nakic, el viernes 22, y Raieste, que lo hará cuando Estonia acabe su participación en el Eurobasket.

Fabián Flores, convocado

Esta mañana será cuando se lleven a cabo los reconocimientos médicos en QuirónSalud para ya por la tarde estar prevista la primera sesión. Entre los jugadores del filial que estarán con la primera plantilla se encuentran Samuel Nohel, Pablo Sevilla y Fabián Flores, quien estaba negociando su marcha a la NCAA pero que aún no ha concretado destino. También Lee Aaliya y Joao Neves formarán parte del grupo, aunque estos dos últimos están también con sus selecciones nacionales.

Hoy se conocerá el calendario dela ACB

Asimismo, hoy se conocerá el calendario ACB para la próxima campaña, que este verano se ha retrasado más de lo habitual por la demanda del Sevilla, que no prosperó, y también por el cambio en las plataformas televisivas, que ahora será DAZN con un partido en abierto en Televisión Española cada jornada.