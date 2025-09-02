El UCAM Murcia-Valencia del domingo en Yecla, con entrada gratuita

El UCAM Murcia CB, después de dos semanas de entrenamientos, va a jugar este próximo domingo 7 de septiembre su primer encuentro de pretemporada. Lo hará en Yecla, en el marco del Torneo Costa Cálida, a partir de la una de la tarde frente al Valencia Basket. Durante la presentación oficial, la alcaldesa de la localidad, María Remedios Lajara, ha anunciado que la entrada al pabellón José Ortega Chumilla será gratuita hasta completar el aforo.

Será la primera ocasión para ver en acción a la renovada plantilla universitaria, que estará al completo salvo Sander Raieste y Will Falk, quienes se encuentran disputando el Eurobasket. Posteriormente, el equipo disputará otros dos amistosos, el viernes 12 y el domingo 14 de septiembre, en un torneo en Francia al que ha sido invitado junto al Limoges, ESSM Le Portel y Bouzalac Basket Dordogne.

Estas serán las pruebas antes de afrontar en la ciudad búlgara de Samokov la previa de la Basketball Champions League. El debut será el sábado 20 de septiembre ante el Lublin polaco. En caso de ganar, volverá a jugar el lunes 22, y de llegar a la final, el miércoles 24. Tres victorias en otros tantos encuentros es que lo que necesita el equipo murciano para estar en la fase de grupos de la BCL. En caso de no lograr el pasaporte, se inscribiría en la FIBA Eurocup.