¿Un UCAM Murcia-Real Madrid en Nochevieja o Año Nuevo? Conoce el calendario completo
El duelo entre los universitarios ha quedado programado en la decimotercera jornada, que se jugará entre el 29 de diciembre y el 2 de enero
Dioni García
El UCAM Murcia CB ya conoce su calendario para temporada 2025-2026 en la Liga Endesa. Y llama la atención una jornada, la más esperada por los aficionados que no suelen acudir regularmente a los partidos del Palacio de los Deportes. El equipo universitario recibirá en casa al Real Madrid en la decimotercera jornada, que está programada para los días 29, 30 y 31 de diciembre o 1 y 2 de enero. Por tanto, se podría dar la circusntancia de que el choque se jugara, a falta de que la ACB haga oficial los horarios, en Nochevieja o Año Nuevo.
El equipo de Sito Alonso abrirá y cerrará la temporada ante su afición. En la primera jornada, el 4 o el 5 de octubre, recibirá al MoraBanc Andorra, mientras que en la última, la trigésimo cuarta el último fin de semana de mayo, se medirá al Hiopos Lleida. En la primera vuelta tendrá ocho compromisos en casa, y en la segunda, nueve.
Tras debutar ante el Andorra, tendrá dos compromisos seguidos fuera ante Básquet Girona y La Laguna Tenerife, para en la cuarta jornada recibir al Baskonia de Rodions Kurucs y en la quinta visitar al Barça, al que recibirá en la primera jornada de la segunda vuelta, el 31 de enero o 1 de febrero.
Primera vuelta
Jornada 1. 4 y 5 de octubre. UCAM Murcia-MoraBanc Andorra
Jornada 2. 11 y 12 de octubre. Básquet Girona-UCAM Murcia
Jornada 3. 19 y 19 de octubre. La Laguna Tenerife-UCAM Murcia
Jornada 4. 25 y 26 de octubre. UCAM Murcia-Baskonia
Jornada 5. 1 y 2 de noviembre. Barça-UCAM Murcia
Jornada 6. 8 y 9 de noviembre. UCAM Murcia-Baxi Manresa
Jornada 7. 15 y 16 de noviembre. UCAM Murcia-Río Breogán
Jornada 8. 22 y 23 de noviembre. Hiopos Lleida-UCAM Murcia
Jornada 9. 6 y 7 de diciembre. San Pablo Burgos-UCAM Murcia
Jornada 10. 13 y 14 de diciembre. UCAM Murcia-Joventut
Jornada 11. 20 y 21 de diciembre. UCAM Murcia-Valencia Basket
Jornada 12. 27 y 28 de diciembre. Covirán Granada-UCAM Murcia
Jornada 13. 29, 30 y 31 de diciembre y 1 y 2 de enero. UCAM Murcia-Real Madrid
Jornada 14. 3 y 4 de enero. Dreamland Gran Canaria-UCAM Murcia
Jornada 15. 10 y 11 de enero. Surne Bilbao-UCAM Murcia
Jornada 16. 17 y 18 de enero. UCAM Murcia-Casademont Zaragoza
Jornada 17. 24 y 25 de enero. Unicaja-UCAM Murcia
Segunda vuelta
Jornada 18. 31 de enero y 1 de febrero. UCAM Murcia-Barça
Jornada 19. 7 y 8 de febrero. Río Breogán-UCAM Murcia
Jornada 20. 14 y 15 de febrero. UCAM Murcia-San Pablo Burgos
Jornada 21. 7 y 8 de marzo. Valencia Basket-UCAM Murcia
Jornada 22. 14 y 15 de marzo. UCAM Murcia-Dreamland Gran Canaria
Jornada 23. 21 y 22 de marzo. BAXI Manresa-UCAM Murcia
Jornada 24. 28 y 29 de marzo. UCAM Murcia-Surne Bilbao
Jornada 25. 4 y 5 de abril. Joventut Badalona-UCAM Murcia
Jornada 26. 11 y 12 de abril. UCAM Murcia-Covirán Granada
Jornada 27. 18 y 19 de abril. MoraBanc Andorra-UCAM Murcia
Jornada 28. 25 y 26 de abril. UCAM Murcia-La Laguna Tenerife
Jornada 29. 2 y 3 de mayo. Real Madrid-UCAM Murcia
Jornada 30. 9 y 10 de mayo. UCAM Murcia-Básquet Girona
Jornada 31. 12 al 15 de mayo. Baskonia-UCAM Murcia
Jornada 32. 16 y 17 de mayo. UCAM Murcia-Unicaja
Jornada 33. 23 y 24 de mayo. Casademont Zaragoza-UCAM Murcia
Jornada 34. 28 al 30 de mayo. UCAM Murcia-Hiopos Lleida
