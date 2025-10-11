Baloncesto
El UCAM Murcia pasa por encima del Bàsquet Girona en el último cuarto
El conjunto de Moncho Fernández acabó cediendo en el último parcial (71-93) en la que el equipo murciano pasó por encima del Bàsquet Girona (19-34)
El UCAM Murcia celebró este sábado la segunda victoria en dos jornadas de la Liga Endesa con un trabajado triunfo en la pista del Bàsquet Girona (71-93) gracias a un excelente último cuarto (19-34). El equipo de Sito Alonso, con Forrest como máximo anotador (16) y siete jugadores por encima de los ocho puntos, dio continuidad a la alegría del estreno liguero contra el MoraBanc Andorra (95-64).
Liga Endesa
GIR
MUR
|Bàsquet Girona, 71
|(12+18+22+19): Livingston II (2), Hughes (16), Busquets (10), Martínez (5), Fernández (4) -cinco inicial-; Geben (6), Vildoza (7), Hollanders (10), Susinskas (5), Needham (6), Maric (-) y Ferrando (-).
|UCAM Murcia, 93
|(10+26+23+34): DeJulius (11), Ennis (11), Sant-Roos (6), Nakic (10), Cate (4) -cinco inicial-; Radebaugh (10), Raieste (9), Cacok (11), Forrest (16), Hicks (3) y Falk (2).
El cuadro de Moncho Fernández afrontaba el duelo con la necesidad de demostrar que la decepcionante e inesperada derrota en Burgos (97-79) había sido un accidente, pero sufrió la segunda derrota. El Girona por lo menos compitió durante más de media hora, pero firmó un nuevo suspenso y un último cuarto dramático. La liga acaba de arrancar y ya preocupa.
Hughes estrenó el marcador con un triple en el primer intento local, tras el triste 5/30 (17%) de la derrota en Burgos. El Girona estaba obligado a reivindicarse y dar un paso adelante tras su pésimo estreno y planteó una defensa intensa que dejó sin ideas al Murcia.
El Girona se escapa
El Girona se escapó hasta los ocho puntos (10-2). Pero el Murcia creció y despidió el primer cuarto apenas dos puntos por debajo (12-10) a pesar de un desolador 0/13 en triples, ante un rival que tampoco encontraba el aro.
El equipo visitante volteó el resultado en el inicio del segundo período. Forrest rompió la falta de acierto desde la línea de 6,75 metros al 16º intento con un 3+1 (18-14). Cacok firmó el 14-20 y obligó a Moncho a pedir tiempo muerto porque el parcial ya era de 4-18. El Girona volvió a acercarse con dos triples de Hollanders y Vildoza (24-25), pero Ennis encadenó siete puntos para establecer la máxima ventaja visitante (24-32).
Los locales siguieron peleando y tuvieron una última posesión para empatar al descanso, pero fallaron y Sant-Roos colocó el 30-36 con un triple lejano sobre la bocina. El encuentro seguía vivo por la falta de continuidad y puntería de ambos: 10/32 en tiros de campo.
Mucha igualdad...hasta el último cuarto
La igualdad continuó después del entretiempo. Hughes se convirtió en el primer jugador de la tarde en llegar a los diez puntos (38-42) y justo después lo hizo Ennis con cuatro tiros libres. Moncho y Fontajau se indignaban con los árbitros: eran nueve tiros libres a 21.
Pero el Girona no quería rendirse: se situó a un solo punto por vía de Busquets y Needham (47-48) y luego de Hughes (52-53), pero el Murcia acabó el tercer período con un 52-59 con dos triples de Hicks y Forrest. Los dos equipos tenían un 6/27 y un 5/26 en triples.
En el inicio del último cuarto la máxima ventaja visitante creció a nueve puntos (52-61 y 55-64) y después a 15 con un triple de Raieste (58-73). Moncho pidió el segundo tiempo muerto en un minuto: al fin el partido se había roto y a falta de seis minutos parecía ya sentenciado.
Durante media hora el partido pareció destinado a un final disputado, pero al final el Murcia llevó su renta hasta los 26 puntos (64-90) y alimentó su buen inicio y también la preocupación de Fontajau.
