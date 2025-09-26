El UCAM Murcia, obligado a fichar al perder a Kaiser Gates

Las malas noticias se amontonan en el UCAM Murcia CB. Y es que a la eliminación de la fase previa de la Basketball Champions League, al caer en el último partido ante el Elan Chalon francés, el conjunto universitario ha conocido este viernes que el ala-pívot Kaiser Gates será baja para toda la temporada.

El jugador norteamericano, que venía de superar una dolencia muscular que le había lastrado durante toda la preparación, precisamente volvió a caer lesionado durante un entrenamiento en la concentración realizada en Bulgaria para disputar la ronda previa de la BCL. Se esperaba que pudiera estar a partir del segundo encuentro, pero su lesión de la rodilla era grave. A su regreso a Murcia, tras caer en el tercer y definitivo partido, por lo que el UCAM disputará la FIBA Europe Cup este curso, se le han realizado las pertinentes pruebas y se han confirmado los peores presagios.

El ala-pívot será baja durante toda esta campaña al sufrir rotura del ligamento cruzado anterior y un esguince leve de ligamento lateral interno en su rodilla, por lo que deberá pasar por el quirófano. Estará de baja entre seis y nueve meses, por lo que el UCAM Murcia se ve obligado a tener que acudir el mercado para reforzar una posición en la que ahora mismo solo cuenta con Toni Nakic y la opción de Rubén López de la Torre, quien también sufrió la pasada semana una lesión muscular y todavía se encuentra entre sus plazos de recuperación.

Un perfil clave

Este escenario supone un contratiempo importante en los planes del UCAM Murcia para esta temporada, ya que el perfil de jugador de Kaiser Gates es clave para los esquemas de Sito Alonso. Su capacidad reboteadora y amenaza desde el perímetro permite abrir mucho el campo a los universitarios, por lo que el club ya se está preparado para mover ficha en el mercado de fichajes e incorporar así a un ala-pívot de características similares.

Kaiser Gates ocupaba una de las dos fichas extracomunitarias con las que se pueden contar en la plantilla, la otra es de David DeJulius, por lo que el único aspecto positivo de esta situación es que el abanico de posibles sustitutos puede ser más abierto al poder fichar a un extracomunitario. Eso sí, la complicación de la operación requiere que, a una semana del inicio de la Liga Endesa, el UCAM debe acudir al mercado para fichar a un jugador con un contrato para todo el curso.

Vía: La Opinión de Murcia