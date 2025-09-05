El UCAM Murcia inicia su rodaje con un partido a puerta cerrada

El UCAM Murcia CB ya ha puesto su maquinaria en funcionamiento con el primer test de la pretemporada. Una primera toma de contacto que le ha servido este viernes para medir sus fuerzas ante el Covirán Granada en un partido de entrenamiento a puerta cerrada en el Palacio de los Deportes. Un encuentro que no ha contado ni con marcador ni estadísticas, pero que ha servido para comenzar a acoplar las nuevas piezas de la plantilla que volverá a dirigir Sito Alonso.

David DeJulius, Micheal Forrest, Rubén López de la Torres, Toni Nakic, Davontae Cacok o Emanuel Cate, los nuevos fichajes junto al alero Sander Raieste, que se incorporará en las próximas horas tras finalizar el Eurobasket con Estonia, se han enfundado la camiseta universitaria por primera vez desde su llegada este verano para medirse a un rival con el que volverán a reencontrarse este curso en la Liga Endesa. De hecho, Ramón Díaz, entrenador del cuadro nazarí, destacó el poderío físico del UCAM al término del encuentro. Especialmente en una segunda mitad donde ese factor acabó desequilibrando la balanza.

El conjunto universitario se medirá este domingo, 7 de septiembre, al Valencia Basket en Yecla. Un duelo que se disputará en el pabellón José Ortega Chumilla a las 13.00 horas y con entrada grautita hasta completar aforo, y en el que se podrán obtener mayores conclusiones del estado de forma y juego del UCAM Murcia ante un rival que contará con algunas ausencias en su plantilla al estar disputando el Eurobasket con sus respectivas selecciones.

Preparación enfocada en la Champions League

Del 12 al 14 de septiembre, el UCAM Murcia viajará a Francia para disputar el Torneo de Limoges, con dos partidos allí, con vistas a la preparación de la fase previa de la Champions League, donde deberá ganar tres encuentros de manera consecutiva para obtener una plaza en la competición europea. El primero de ellos el sábado 20 ante el Lublin polaco a las 20.00 horas en el Samelyon Arena de Samokov (Bulgaria), que será la sede única de estos encuentros. Si vence ese duelo, todavía deberá ganar dos más para poder estar en la fase regular de la competición europea en la 2025-2026.