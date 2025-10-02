UCAM Murcia: horarios y fechas clave en la FIBA Europe Cup

El UCAM Murcia CB afronta esta temporada una nueva hoja de ruta en Europa tras no conseguir sellar su pasaporte hacia la Basketball Champions League. El conjunto universitario, después de ganar dos partidos consecutivos, se quedó a las puertas de alcanzar su principal objetivo de la preparación al caer en el tercero y definitivo ante el Elan Chalon francés, por lo que este año estará enrolado en la FIBA Europe Cup.

Disputará la plantilla que dirige Sito Alonso la segunda competición europea de la FIBA, una nueva prueba que afronta con la ilusión de poder aspirar a levantar un título europeo pero en la que se encontará también alguna que otra piedra por el camino. Y es que para comenzar la fase de grupos, el equipo murciano deberá realizar varios viajes incómodos debido a los kilómetros y combinaciones que les esperan durante algunas fases del curso. De hecho, realizará sus tres desplazamientos de manera consecutiva en el calendario (del 22 de octubre al 5 de noviembre).

El UCAM Murcia está encuadrado en el grupo A de la FIBA Europe Cup, competición en la que el Casademont Zaragoza y el Bilbao Basket -vigente campeón- son los otros dos representantes de la ACB. Pero serán Polonia, Bulgaria y Bosnia y Herzegovina los países a los que deberá desplazarse en la primera fase. Se medirá así el cuadro murciano al Start Lublin polaco, al que ya superó en el primer partido de la fase previa de la BCL, y al Rilski Sportist búlgaro, teniendo que desplazarse de nuevo a la ciudad de Samokov. Su tercer contricante viene de superar la fase previa de la propia Europe Cup, el KK Bosna BH Telecom, y será precisamente la primera salida que deberán afrontar los de Sito Alonso.

El estreno será el próximo miércoles 15 de octubre, en el Palacio de los Deportes, ante el Rilski Sportist (20.30 horas) y el UCAM Murcia tratará de buscar la primera plaza de este grupo para asegurarse el billete directo a la segunda ronda, ya que solo podría obtener el pase en otras condiciones si se encuentra entre uno de los seis mejores segundos de la competición en esta ronda.

Horarios y fechas del UCAM Murcia en la fase de grupos de la FIBA Europe Cup

Jornada 1: UCAM Murcia -Rielski Sportist, miércoles 15 de octubre (20.30 horas).

-Rielski Sportist, miércoles 15 de octubre (20.30 horas). Jornada 2: Bosna BH Telecom- UCAM Murcia , miércoles 22 de octubre (Por confirmar).

, miércoles 22 de octubre (Por confirmar). Jornada 3: Start Lublin- UCAM Murcia , miércoles 29 de octubre (18.30 horas)

, miércoles 29 de octubre (18.30 horas) Jornada 4: Rielski Sportist- UCAM Murcia , miércoles 5 de noviembre (Por confirmar).

, miércoles 5 de noviembre (Por confirmar). Jornada 5: UCAM Murcia -Bosna BH Telecom, miércoles 12 de noviembre (20.30 horas).

-Bosna BH Telecom, miércoles 12 de noviembre (20.30 horas). Jornada 6: UCAM Murcia-Start Lublin, miércoles 19 de noviembre (20.30 horas).

Vía: La Opinión de Murcia