UCAM Murcia: la Estonia de Raieste vence a Chequia

Sander Raieste es uno de las siete caras nuevas que ha incorporado el UCAM Murcia CB este verano a su plantilla. Sin embargo, todavía no se encuentra trabajando a las órdenes de Sito Alonso en el Palacio de los Deportes, como está haciendo el resto de jugadores. El alero está disputando el Eurobasket con Estonia y ha sido uno de los destacados en el primer triunfo de su selección en el torneo.

Con 8 puntos, cuatro rebotes y una asistencia para un 10 de valoración durante su 18 minutos en pista, Raieste ha sido una pieza importante en el triunfo de Estonia frente a Chequia (75-89). El nuevo jugador del UCAM Murcia, que llega procedente del Baskonia tras el traspaso de Rodions Kurucs al cuadro vitoriano, ha firmado sus mejores números hasta ahora en el torneo en el que su selección presenta un balance de un triunfo y dos derrotas (ante Letonia y Serbia) en su andadura en el grupo A.

Además, su equipo ha contado con un 19 en el más/menos durante su presencia en la pista para confirmar su progresión en la cita europea. Su vuelta a Murcia puede dilatarse en los próximos días, ya que si Estonia, a la que le restan dos partidos en la fase de grupos (ante Turquía y Portugal), consigue clasificarse entre los cuatro primeros avanzará a la siguiente ronda.

Will Falk, también con Suecia

El canterano Will Falk, quien esta temporada será jugador del primer equipo del UCAM Murcia CB a todos los efectos en un róster que actualmente cuenta con 14 jugadores, también se encuentra participando en el Eurobasket con Suecia. El alero, que competirá por minutos junto al propio Raieste y Howard Sant-Roos, participó en el triunfo sueco frente a Gran Bretaña con algo más de tres minutos en pista en un combinado en el que también se encuentran Simon Birgander y Ludde Hakanson, exjugadores del equipo universitario que esta temporada jugarán en el Joventut de Badalona.