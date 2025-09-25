UCAM Murcia CB: así es la FIBA Europe Cup que jugará esta temporada

El UCAM Murcia CB competirá esta temporada en la FIBA Europe Cup tras queda eliminado ayer de la ronda previa de la Basketball Champions League. El conjunto universitario se quedó a las puertas de la máxima competición al caer ante Elan Chalon y ahora ha quedado encuadrado en el grupo A de la segunda competición europea.

Se enfrentará al Start Lublin polaco, precisamente el equipo al que consiguió el primer triunfo en esta ronda previa con la que finalmente no pudo hacerse con su clasificación, y deberá volver de nuevo a Bulgaria. Y es que el Rilski Sportist búlgaro es el otro contrincante con el que se cruzará en la fase del grupo. El tercero en discordia lo conocerá cuando finalice la fase de clasificación de esta competición.

Llega el UCAM Murcia a la FIBAEurope Cup para convertirse en el tercer representante de la Liga Endesa. Y es que junto al equipo murciano también la disputarán el Casademont Zaragoza y el Bilbao Basket, que precisamente defiende título este año tras vencer el pasado curso al PAOKgriego en la final. El formato de la FIBA Europe Cup es conocido para los universitarios porque se asemeja a las reglas bajo las que en temporadas anteriores se ha disputado la Champions League. Si consigue la clasificación en la fase regular, pasará a la segunda ronda, con otros cuatro grupos de cuatro equipos, para después disputar cuartos, semifinales y final.

Estas rondas suponen tres eliminatorias con la singularidad de que todas ellas (incluso la final) se disputan en formato ida y vuelta, por lo que se tiene en cuenta la diferencia de puntos en los partidos. Equipos como el Falco, Porto, Peristeri, Pallacanestro Reggiana de Troy Capuain o el Giants Antwerp de Kevin Tumba pueden ser algunos de los rivales con los que se puede cruzar en su camino el UCAM.

Vía: La Opinión de Murcia