UCAM Murcia CB: así es el Elan Chalon, su rival en la final por acceder a la Champions

El Elan Chalon, el rival del UCAM Murcia CB en la final por el acceso a la Basketball Champions League este miércoles (19:00 horas), es el equipo representativo de la región de Borgoña de una ciudad bañada por el río Saona, cerca de la frontera con Suiza, donde el rugby es el deporte rey. Tiene una población de uno 46.000 habitantes. El equipo de baloncesto, fundado en 1995, fue campeón de la liga francesa en 2012, pero tras unos años de crisis, descendió a la Pro B en 2021 para volver a ascender en 2023. Fue finalista de la Copa Saporta en 2001 y de la EuroChallenge en 2012. La pasada campaña ocupó la novena plaza en la Pro A.

Su entrenador es Elric Delord, que tiene contrato hasta 2027. Fue asistente del Asvel entre 2012 y 2019, para debutar como primer técnico con Le Mans en diciembre de 2019, donde estuvo hasta la conclusión de la temporada 2023-2024. En diciembre de 2024 se hizo cargo del Elan Chalon, un equipo que desarrolla un juego rápido, con una rotación de diez jugadores, que en los dos primeros partidos de la previa de la Basketball Champions League ha promediado 103 puntos, con un 44,9% de efectividad en triples, 22,5 asistencias y 35,5 rebotes, 18 de ellos ofensivos, pese a no contar con pívots con muchos centímetros. Al Elan le gusta jugar a muchas posesiones. De hecho, en la victoria ante el Porto lanzó 76 tiros de campo con un 51,2% de efectividad en los tiros de 2 puntos y un 39,3% en los triples. Y en el estreno ante el Friburgo realizó 65 lanzamientos con un espectacular cierto del 52,4% en los triples. Por tanto, defender bien el perímetro, porque es un equipo donde todos los jugadores tienen licencia para lanzar desde lejos, y controlar bien el rebote para evitar las rápidas transiciones con canastas fáciles -ha anotado 22 puntos de media en contraataque-, será vital y una de las claves para el UCAM, que se encontrará también con una defensa muy dinámica.

Esta es la plantilla:

Justyn Mutts. Ala pívot que el año pasado jugó en Israel con el Hapoel Afula. Tras acabar su etapa en la NCAA, estuvo dos temporadas en Japón. Disputó una media de 23 minutos en los dos primeros partidos con medias de 14 puntos y 7 rebotes.

Jeremiah Hill. Escolta estadounidense nacionalizado camerunés. Jugó en la ACB en la temporada 2022-2023. Primero estuvo en el Betis y después fichó por el Girona. La campaña pasada promedió 15 puntos en la Pro A francesa. En las dos primeros partidos jugó una media de 26:30 minutos en los que promedió 19 puntos, siendo el máximo anotador del equipo.

Nate Darling. Alero que las cuatro últimas temporadas estuvo en el G League con San Diego Clippers y que jugó siete partidos en la NBA en la temporada 202-21 en Charlotte Hornets. Vive su primera experiencia en Europa. Promedió 17,5 puntos en los dos primeros partidos de la Champions.

Yohan Choupas. Escolta francés de 1,93 metros francés que jugó en As Mónaco, Pau Orthez, Lille, Angers y Alsace. La pasada temporada fichó por el Elan Chalon. En la Champions ha promediado 13,5 puntos en 21 minutos por partido.

Lionel Gaudoux. Ala pívtot francés de 1,98 metros que está en su cuarta temporada en el Chalon, con el que ascendió en la 22-23. Es un jugador que no tira de tres y que en 22 minutos de media en los dos primeros partidos de la Champions ha promediado 11,5 puntos y 5,5 rebotes.

Zachary Cuthbertson. Pese a su 2,01 metros es el cinco titular. Ya estuvo el año pasado en el Elan Chalon. También ha jugado en Suecia, Israel, Alemania, Argentina y Polonia. Es el que más juega, con una media de 27 minutos por partido, y presenta un 5 de 10 en triples. Promedia 10 puntos y 2,5 rebotes.

Obina Anochili-Killen. Pívot de 2,05 metros que procede de la Universidad de Marshall. Ha jugado 15:30 minutos en los dos primeros partidos con 7 puntos y 4,5 rebotes.

Matheo Leray. Base que se formó en el Cholet y que la temporada pasada estuvo en el Stade Rochelais. En los dos primeros partidos ha promediado 22:30 minutos, 4,5 asistencias y 5 puntos.

Clarence Nadolny. Base formado en la NCAA que procede del Rouen, de la segunda categoría francesa. 11 minutos, 4,5 puntos, 3 rebotes y 2,5 asistencias en las dos primeras jornadas.

Yanis Tonnelier. Pívot de 2,14 metros de 21 años de edad criado en la cantera del Elan Chalon. En la Champions ha jugado una media de 13 minutos, con 4,5 puntos y 2,5 rebotes.

Además, en la plantilla están dos jóvenes que han tenido escaso protagonismo en los dos partidos de la Champions, Akram Naji, de 18 años, y Jelini Kante, de 17 años.

Vía: La Opinión de Murcia