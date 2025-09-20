El UCAM Murcia, en busca de su 'triplete' para estar en la Champions

El camino para estar esta temporada en la Basketball Champions League será más largo que nunca para el UCAM Murcia CB. Una travesía para la que se ha preparado y concienciado desde hace semanas, pero a la que ahora debe hacer frente. Y es que el conjunto universitario ya se encuentra concentrado en la ciudad de Samokov (Bulgaria) desde hace un par de días para disputar la fase previa de la competición, y poder hacerse así con una plaza en la BCL antes de que arranque el curso de manera oficial. Para ello, deberá ganar tres partidos consecutivos. Una especie de formato a lo ‘Copa del Rey’ que comienza esta tarde ante el Start Lublin polaco (20.00 horas, Popular TV) y, que si todo marcha bien, acabará en la tarde del próximo miércoles.

No tiene margen de error la plantilla que dirige Sito Alonso, que cuenta con hasta siete caras nuevas tras las incorporaciones de este verano, ya que cualquier tropiezo, empezando por esta tarde ante el subcampeón de Polonia, le mandaría directamente a la FIBA Europe Cup, la segunda competición en la escala de la Champions. Un escenario que se quiere evitar a toda costa, dado los beneficios económicos y el nivel de prestigio que supone disputar la primera competición de la FIBA durante el año, para un UCAM Murcia que ha ofrecido buenas sensaciones en sus primeros pasos de una pretemporada que ha sido diseñada para afrontar este desafío. Un reto en el que otras temporadas ha dejado en la cuneta a otros equipos de la ACB, como el Breogán o el Andorra.

Eso sí , en 2018 el UCAM fue capaz de superar una situación parecida cuando, después de conquistar la medalla de bronce en Atenas, tuvo que disputar la fase previa para certificar su plaza la temporada siguiente. Disputó entonces una eliminatoria de ida y vuelta ante un Spirou Charleroi que venía de eliminar a dos rivales más, pero el cuadro murciano acabó imponiéndose al ganar en Bélgica y caer en el Palacio de los Deportes conservando el ‘basketaverage’.

En esa plantilla se encontraba un Emanuel Cate que, precisamente, esta temporada ha regresado a la capital del Segura después de tres temporadas. El pívot rumano es una de las siete caras nuevas en el plantel que dirigirá de nuevo Sito Alonso, renovado recientemente hasta 2028. Una plantilla que inspira confianza tras lo ofrecido en su ‘stage’ en Francia hace unos días, con dos victorias consecutivas en un mismo fin de semana, donde las nuevas piezas como los bases Michael Forrest y David DeJulius o los interiores Devontae Cacok y Toni Nakic dejaron buenas impresiones junto al jugador rumano. Las primeras pinceladas de un nuevo proyecto que se añaden a las ya conocidas de Ennis, Radebaugh o Sant-Roos.

Problemas en el ala-pívot

Precisamente, la polivalencia del alero cubano volverá ser clave para un UCAM Murcia que iniciará este camino tocado en la posición de ‘cuatro’. Una lesión muscular ha impedido viajar a Rubén López de la Torre, que se suma a las molestias que arrastra Kaiser Gates durante toda la preparación y que le impedirán llegar al primer partido, por lo que Sito Alonso tan solo cuenta con Nakic como ala-pívot para medirse hoy al Start Lublin. Será el propio Sant-Roos, junto a Raieste, el que alterne ese rol para poder hacerle frente a este problema.

Hawkins, una seria amenaza

El UCAM Murcia, en este camino, puede cruzarse con rivales a los que ya se ha medido sus fuerzas en anteriores ediciones de la competición, como pueden ser el Juventus Utena de Litunia, al que se puede enfrentar en semifinales este lunes o el Falco Szombthely húngaro, con el que se puede ver las caras en la final del próximo miércoles 24 por esa plaza. Sin embargo, para que eso ocurra, primero debe vencer a un Start Lublin que cuenta con una de sus caras nuevas como una de sus mejores bazas para intentar hacer daño a los de Sito Alonso.

Y es que el base Eljiah Hawkins ha sido la sensación del equipo polaco durante la pretemporada. El jugador norteamericano, de 23 años y apenas 1,80 metros de estatura, viene de disputar la NCAA con los Texas Tech Red Raiders y su impacto en Polonia está siendo relevante. En su último amistoso, ante el Dabrowa Gornicza fue capaz de anotar 22 puntos para darle la victoria al Lublin. Pero es que también repartió 11 asistencias. Y es que es en esta faceta en la que más ha destacado durante la pretemporada, llegando a rozar los dobles dígitos en esta parcela durante sus encuentros. En ese mismo duelo, el también base Trey Tennyson, otro jugador a tener en cuenta, anotó 26 puntos.

El subcampeón de Polonia, que el pasado curso contó con el belga Manu Lecomte en sus filas, exjugador universitario, también tiene en su plantilla al alero Quincy Ford, quien ya se vio las caras con el UCAM en la previa de la Champions de 2018 cuando militaba en el Spirou Charleroi belga, mientras que el pívot Bryan Griffin, que puede mantener un duelo interesante con el universitario Devonte Cacok, es otro de los norteamericanos con los que cuenta el cuadro polaco para esta ronda.

El lunes, segunda parada

En caso de vencer al Lublin, el UCAM continuaría en la ciudad de Samokov para afrontar este lunes (15.30 horas, Popular TV) su segunda parada ante el Karhu Basket Kauhajoki de Finlandia o el BC Juventus Utena de Lituania. La ‘final’ sería el miércoles 24 ante el ganador del otro lado del cuadro, donde destacan el FC Porto portugués y el Falco Szombathely húngaro.

Vía: La Opinión de Murcia