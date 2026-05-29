En directo
LIGA ENDESA
UCAM Murcia - Barça, en directo: playoffs de la Liga Endesa hoy, en vivo
UCAM Murcia y Barça se enfrentan en el Palacio de Deportes de Murcia en el primer partido de cuartos de final de Liga Endesa
Migue Jorge Sánchez
UCAM Murcia y Barça se enfrentan en el Palacio de Deportes de Murcia en el primer partido de cuartos de final de Liga Endesa.
1º CUARTO | 3' | 12-9
¡Vaya mate de Cacok! Protesta el Barça ya que Vesely estaba tendido y no se paró la jugada.
1º CUARTO | 4' | 10-7
Robo y canasta de Juani Marcos para romper el parcial.
1º CUARTO | 5' | 10-5
¡Canasta de Raieste! Combinó bien UCAM cerca del poste y anotó a placer el estonio.
1º CUARTO | 5' | 7-5
¡2+1 de Cacok! Gran gesto técnico del pivot a canasta que además le sacó la personal a Fall.
1º CUARTO | 6' | 5-3
¡Se la devuelve Raieste desde la esquina! Triple UCAM.
1º CUARTO | 7' | 2-3
¡Triplaaazo de Punter para estrenar el marcador del Barça!
1º CUARTO | 7' | 0-0
Falta de Fall sobre Radebaugh. Serán tiros libres tras casi dos minutos sin anotar canasta.
1º CUARTO | 9' | 0-0
Balón al aire... ¡COMIEEEEENZA EL PARTIDO!
1º CUARTO | 9' | 0-0
Primeras dos posesiones sin anotar. Erráticos ambos equipos en parte gracias a una buena defensa.
¡Ambientaaazo en Murcia! ¡A punto de arrancar el primer partido de los Playoffs de la Liga Endesa!
- Oferta sorpresa a Christensen
- Konaté, fichado por Florentino
- El Barça acelera la salida de Bardghji
- Sergi Domínguez, un chollo millonario para el Barça
- Jane Fonda (88 años): 'Me levanto a las 5:30 y hago ejercicio todos los días. Alterno días trabajando la parte superior e inferior del cuerpo para fortalecerlo
- ¡Ansu Fati, al Mónaco y el Barça roza el 1:1 del límite salarial!
- De la Fuente le manda un 'recado' a Huijsen
- Ni Pedri ni Iniesta: Maldini señala al mejor centrocampista de la historia de España