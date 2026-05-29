UCAM Murcia - Barça, en directo: playoffs de la Liga Endesa hoy, en vivo

UCAM Murcia y Barça se enfrentan en el Palacio de Deportes de Murcia en el primer partido de cuartos de final de Liga Endesa.

1º CUARTO | 3' | 12-9 ¡Vaya mate de Cacok! Protesta el Barça ya que Vesely estaba tendido y no se paró la jugada.

1º CUARTO | 4' | 10-7 Robo y canasta de Juani Marcos para romper el parcial.

1º CUARTO | 5' | 10-5 ¡Canasta de Raieste! Combinó bien UCAM cerca del poste y anotó a placer el estonio.

1º CUARTO | 5' | 7-5 ¡2+1 de Cacok! Gran gesto técnico del pivot a canasta que además le sacó la personal a Fall.

1º CUARTO | 6' | 5-3 ¡Se la devuelve Raieste desde la esquina! Triple UCAM.

1º CUARTO | 7' | 2-3 ¡Triplaaazo de Punter para estrenar el marcador del Barça!

1º CUARTO | 7' | 0-0 Falta de Fall sobre Radebaugh. Serán tiros libres tras casi dos minutos sin anotar canasta.

1º CUARTO | 9' | 0-0 Balón al aire... ¡COMIEEEEENZA EL PARTIDO!

1º CUARTO | 9' | 0-0 Primeras dos posesiones sin anotar. Erráticos ambos equipos en parte gracias a una buena defensa.