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UCAM Murcia - Barça, en directo: playoffs de la Liga Endesa hoy, en vivo

UCAM Murcia y Barça se enfrentan en el Palacio de Deportes de Murcia en el primer partido de cuartos de final de Liga Endesa

Darío Brizuela, junto a David DeJulius en un partido de la Liga Endesa

Darío Brizuela, junto a David DeJulius en un partido de la Liga Endesa / ACB Photo - Eric Alonso

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Migue Jorge Sánchez

UCAM Murcia y Barça se enfrentan en el Palacio de Deportes de Murcia en el primer partido de cuartos de final de Liga Endesa.

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