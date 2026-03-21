El UCAM Murcia asalta el Nou Congost con un imperial DeJulius

El UCAM Murcia asaltó el Nou Congost tras vencer al Baxi Manresa por 86-90 con un imperial David DeJulius, que se fue hasta los 35 puntos anotados con un relevante 7/10 en tiros de dos. Otro jugador que fue pieza clave para el triunfo visitante fue Jonah Radebaugh, con 20 puntos y cinco triples anotados. En el Baxi Manresa, el máximo anotador fue Álex Reyes con 19 puntos y otros cinco triples.

BAXI Manresa - UCAM Murcia (baloncesto, Liga Endesa), 21/03/2026 LIGA ENDESA MAN 86 90 MUR Alineaciones BAXI MANRESA, 86 (15+22+31+18): Benitez (7), Brooks (7), Reyes (19), Knudsen (5), Oriola (6) -cinco inicial-; Akobundu (6), Bassas (-), Ubal (14), Steinbergs (7), Paulicap (4) y Obasohan (11). UCAM MURCIA, 90 (18+18+32+22): DeJulius (35), Radebaugh (20), Nakic (-), Falk (2), Cacok (4) -cinco inicial-; Forrest (13), Saint-Roos (5), Cate (4), López (-), Diagné (2), Martin (3) y Ennis (2).

El UCAM Murcia arrancó el partido con la sexta marcha en el acelerador puesta de la mano de un acertado Radebaugh desde la larga distancia, para provocar el primer tiempo muerto de los locales (2-10, min. 4). Tras el parón, los catalanes mejoraron sus prestaciones en ambos lados de la pista, pero los murcianos continuaron con la iniciativa en el marcador tras una buena acción en la pintura de Emanuel Cate (9-15, min. 8).

El Baxi Manresa empezó a anotar desde la línea de tres, con Álex Reyes como protagonista, y rebajaron la desventaja para poner un 15-18 al final del primer cuarto. Pese a la mejoría de los del Bages, el UCAM Murcia volvió a arrancar mejor el segundo acto, esta vez mediante la energía y rapidez de David DeJulius, y abrir de nuevo una pequeña brecha en el luminoso (24-30, min. 15).

BAXI Manresa - UCAM Murcia / Siu Wu

El propio DeJulius siguió intratable en ataque en los minutos posteriores, siendo un dolor de cabeza constante para la defensa manresana, que vio como los murcianos mantenían la ventaja (27-34, min. 18). Sin embargo, el Baxi Manresa respondió con un buen parcial comandado por Reyes para poner el 37-36 y llegar al tiempo de descanso por delante, pese a que el UCAM Murcia hubiera tenido mejores sensaciones en la primera mitad.

En la reanudación, otro buen inicio de los de Sito Alonso, y por enésima vez fue pieza clave DeJulius, que desesperó a absolutamente todo el Nou Congost ataque tras ataque (41-48, min. 23). Fue entonces cuando en los locales apareció Agustín Ubal para responder con la misma moneda y darle la vuelta al partido en un abrir y cerrar de ojos (49-48, min. 26).

Final apretado

A partir de aquí, el tramo final del tercer cuarto se convirtió en un intercambio de canastas que acabó con un empate a 68 puntos tras una canasta en los últimos instantes de Kelan Martin. Ya en los últimos diez minutos de encuentro, como en los anteriores, el UCAM Murcia fue mejor y de nuevo cogió una renta en el luminoso para poner tierra de por medio en el feudo manresano tras un triple de Michael Forrest (68-76, min. 32).

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Y para no fallar con el guión de todos los periodos, el Baxi Manresa respondió con uno de sus parciales, esta vez comandado por Retin Obasohan, para dejar claro que el partido no estaba ni mucho menos acabado (77-78, min. 36). En el último minuto, el Baxi Manresa perdió el balón en diversas ocasiones y el UCAM Murcia lo aprovechó para sentenciar el encuentro y poner el definitivo 86-90 en el marcador para asaltar el Nou Congost y seguir en la zona alta de la clasificación.