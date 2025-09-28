El UCAM gana al Granada en el último amistoso de pretemporada

El UCAM Murcia, después de caer derrotado en la final de la fase previa de la Basketball Champions League, se impuso este domingo por 66-77 al Covirán Granada en un partido amistoso de pretemporada entre equipos de la Liga Endesa correspondiente a la novena edición del Memorial José Enrique de la Cruz y Ángel Vaca y que supuso la presentación del equipo andaluz ante su afición.

El cuadro murciano, que dio descanso a Howard Sant-Roos, Dylan Ennis y Devontae Cacok, fue mejor en el choque, sobre todo en el segundo tiempo, liderado por el tridente formado por los estadounidenses David De Julius, Jonah Radebaugh y Michael Forrest (39 puntos entre los tres en el partido). Además, se estrenó con los universitarios Zach Hicks, el sustituto del lesionado Kaiser Gates, quien jugó 6:52 minutos, en los que capturó 2 rebotes y falló los dos triples que lanzó.

También tuvieron protagonismo los jóvenes Lee Aaliya y Joao Neves, con 6 puntos en 10 minutos para el primero, y 5 para el segundo en 9:50.

Tras un primer cuarto igualado (12-16) marcado por los malos porcentajes de ambos conjuntos, los de Sito Alonso despegaron en el segundo parcial (22-29, m.17) gracias al buen hacer de Forrest (12 puntos al descanso) y el dominio en el rebote para llegar 34-40 al descanso.

La buena defensa del UCAM Murcia provocó el atasco local en ataque en el tercer cuarto, que acabó 44-57, renta visitante que se estiró en el acto final (52-68, m.35) para sentenciar el encuentro.

Forrest, con 17 puntos, fue el máximo anotador del choque, mientras que en los granadinos destacó el estadounidense Matt Thomas con 16 tantos.

Tras este encuentro, el UCAM iniciará el próximo domingo, a las seis de la tarde en el Palacio de los Deportes, una nueva temporada en la máxima categoría del baloncesto español recibiendo al MoraBanc Andorra.

Ficha técnica

Coviran Granada, 66 (12+22+10+22): Speight (0), Babatunde (9), Valtonen (8), Thomas (16) Bozic (10) – quinteto titular –Rousselle (8), Aurrecoechea (2), Munnings (3), Kljajic (0), Hankins (8) Burjanadze (2), Durán (0).

UCAM Murcia, 77 (16+24+17+20): Raieste (4), De Julius (11), Radebaugh (11), Cate (4), Nakic (8) – quinteto titular – Forrest (17), García (3), Falk (6), Neves (5), Diagne (2), Aaliya (6) y Hicks.

Árbitros: Alberto Sánchez, Joaquín García y Cristóbal Sánchez.

Incidencias: partido amistoso de pretemporada correspondiente al IX Memorial José Enrique de la Cruz y Ángel Vaca disputado en el Palacio Municipal de los Deportes de Granada ante 3.863 espectadores, según cifra oficial.

