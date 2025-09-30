El UCAM cierra su pretemporada más redonda con un solo lunar

Las últimas pretemporadas del UCAM Murcia CB han estado marcadas por la escasez de partidos disputados. Sin embargo, la antesala del curso 2025-2026, que comienza este domingo con la visita al Palacio de los Deportes del MoraBanc Andorra, ha sido la más redonda. Siete encuentros, tres de ellos de competición oficial, además de un entrenamiento a puerta cerrada contra un equipo ACB. Y en toda esa fase de preparación el equipo solo ha tenido un lunar, el firmado en la final de la previa de la Basketball Champions League contra el Elan Chalon.

Los partidos de preparación comenzaron con ese entrenamiento contra el Granada en Murcia que después dio paso a un duelo, el único disputado en la Región, contra el Valencia Basket, campeón de la Supercopa y que entonces estaba mermado por las ausencias de sus internacionales. El conjunto universitario ganó por 92-85 con Michael Forrest (17 puntos) y Devontae Cacok (12) como jugadores con más protagonismo anotador.

Una semana después el equipo disputó dos amistosos en Francia. En el primero, ante el ESSM Le portel, venció por 100-70 otra vez con Forrest como protagonista (22 puntos con 7 de 10 en triples), para después derrotar al Limoges (58-72) con Cacok (19 puntos y 6 rebotes) y Dylan Ennis (14) liderando al equipo ofensivamente.

En la fase previa de la Champions el equipo tuvo tres partidos muy diferentes. En el primero ganó el Star Lublin (100-84) con Cacok (17 puntos) de nuevo con un rol protagonista, bien secundado por Toni Nakic (14 y 6 rebotes) y Emanuel Cate (15 y 6).

En el segundo tuvo que pisar más el acelerador para derrotar al Utena lituano (71-81) con David DeJulius (19 puntos) como máximo anotador y de nuevo brillando dentro de la zona Cate (13 puntos y 11 rebotes). Y en el tercero y último, ante el Elan Chalon (88-96), llegó la única derrota en la pretemporada, un lunar más por el juego que por el resultado, ya que el único jugador que se salvó fue Cate (15 puntos).

El último test fue el pasado domingo en Granada, con victoria de nuevo (66-77) frente al Covirán pese a las ausencias por descanso de Ennis, Sant-Roos y Cacok. DeJulius, Radebaugh y Forrest (39 puntos entre los tres) fueron los más acertados en ataque.

