El UCAM, a por el billete para la final de la previa de la BCL

El UCAM Murcia CB comenzó la fase previa de la Basketball Champions League con una sonrisa, pero también con una preocupación porque Kaiser Gates, el ala pívot llamado a ser el titular esta temporada, se ha vuelto a lesionar. El estadounidense no pudo jugar ni un solo minuto en pretemporada por una lesión muscular, pero en un entrenamiento en Samokov, localidad búlgara donde se disputa el torneo KO, ha sufrido una lesión en la rodilla derecha y «las primeras exploraciones no determinan con precisión el alcance» , según la nota de prensa del club, que también precisa que «una vez que llegue a Murcia, se le practicarán nuevas pruebas para conocer con exactitud el diagnóstico».

Sito Alonso anunció la pasada semana, antes de viajar a Bulgaria, que hoy (15:30 horas, Popular Televisión) esperaba contar ya con Gates. Pero no podrá ser y el técnico afrontará el choque ante el Juventus Utena lituano con un solo ala pívot, Toni Nakic, puesto que Rubén López de la Torre se quedó en Murcia por una microrrotura en el gemelo interno de la pierna derecha. La buena noticia es que el cubano Howard Sant-Roos, quien se retiró lesionado en el tramo final del primer partido de la previa de la Champions que el UCAM ganó al Lublin, solo sufrió un golpe y podrá estar en el duelo de semifinales, que también deberá ganar para el miércoles jugarse a una carta el pase a la fase de grupos de la competición europea en la que el club universitario ha sido ya en dos ocasiones tercer clasificado.

El rival de hoy, al que ya se enfrentó el UCAM hace varias temporadas en la BCL, se clasificó para semifinales al derrotar al Karhy finlandés (89-103). En ese duelo, hasta siete jugadores del conjunto lituano estuvieron en dobles figuras de anotación, un hecho que pone en alerta a Sito Alonso. El escolta estadounidense Devon Daniels (22 puntos), los bases Evaldas Saulys (19 con 12 de 12 en tiros libres) y Paulius Valinskas (11), el ala pívot Lukas Uleckas (12), el pívot croata Ivan Vranes (11 y 5 rebotes) y el también escolta Malik Johnson (10) fueron los jugadores más destacados de los lituanos en el primer duelo de la previa. «Es un equipo muy peligroso, con muy buena estructura y muy mecanizado en las cosas que hace», destacó sobre el rival el técnico murcianista, quien también valoró que «nosotros podemos tener un poco más de ritmo y saber arriesgar más», apuntó.

Antes del duelo de los universitarios se jugará el partido Elan Chalon-Porto (13:15), del que saldrá el rival en la final del miércoles a partir de las siete de la tarde.

Vía: La Opinión de Murcia