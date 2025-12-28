Tyrique Jones y Jabari Parker, en la rampa de salida del Partizán

La situación insostenible que vive el Partizán de Belgrado podría llevar en breve a la salida de dos jugadores ‘señalados’ por todo lo sucedido en el equipo serbio, los estadounidenses Tyrique Jones y el ex blaugrana, Jabari Parker, a los que también se podría añadir un tercero, Sterling Brown.

Según informan los medios serbios, el club está intentando finiquitar sus contratos o conseguir un traspaso, y deben cerrarlo antes del cinco de enero, fecha máxima para poder transferir a un jugador de Euroliga a otro equipo de la competición, justo antes de la jornada 20 que marca el inicio de la segunda parte de la temporada.

Con esa fecha en mente, ya se han empezado a mover los hilos y varios equipos parecen dispuestos a ‘pescar’ en las aguas revueltas del conjunto de Joan Peñarroya, y además deben moverse rápido porque el tiempo apremia.

Tyrique Jones es el gran 'señalado' en la crisis del Partizan, y el club lo quiere traspasar lo antes posible / EUROLEAGUE

Varias 'novias' para los defenestrados

Equipos como Olympiacos, Dubai Basketball y Armani Milan han puesto las antenas sobre estos jugadores y posiblemente se cerrarán pronto operaciones de salida, para intentar clarificar el ambiente en el Partizan y trabajar con un poco más de tranquilidad.

Sterling Brown también podría acabar fuera del Partizan, en una 'limpieza' de estadounidenses / PARTIZAN

En caso de que no puedan lograr su salida a otro equipo de la Euroliga, entonces la opción de los tres podría encaminarse a las competiciones asiáticas, algo que quizá no es del agrado de ninguno de ellos, especialmente Jabari Parker, que pidió rescindir su contrato con el Barça para irse al Partizan donde le esperaba Zeljko Obradovic, que ya no está.

El que parece tener el destino más claro es Tyrique Jones, ya que el pívot es del agrado del Olympiacos, que viene buscando a un interior, y que podría conseguir sus servicios facilitado por el propio Partizan, que busca cerrar su crisis lo antes posible.

Parker llegó como estrella al Partizan y saldrá seguramente por la puerta de atrás / PARTIZAN

Jones ha promediado 10,8 puntos, 6,1 rebotes, 2,1 asistencias, 1,2 robos y 0,6 tapones por partido en 16 apariciones, incluyendo seis como titular. Desde su debut con el Anadolu Efes en 2023, ha disputado 82 partidos de la máxima competición europea de clubes.