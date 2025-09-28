«Tuvimos la oportunidad, pero no pudimos hacerlo»

Contrariado en el gesto, pero orgulloso en el discurso. El técnico de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, destacó en sala de prensa la gran labor de sus pupilos, que fueron por delante casi todo el partido, en lugar de lamentarse por no haber obtenido el pase a la final de la Supercopa. «Les hemos obligado a hacer un grandísimo esfuerzo para ganarnos, manifestó el entrenador poco después de apuntar que el cuerpo se le había quedado «muy bien».

En su análisis de la semifinal, Vidorreta explicó que el Canarias había tenido «muy buenos momentos de juego ofensivo con buen tono defensivo» que el equipo supo mantener durante toda la segunda parte para mantener una ventaja de diez puntos al descanso que se elevó hasta los 15 a la vuelta de vestuarios. «Pero claro, ya sabíamos que el Madrid iba a dar un arreón y lo dio. Aun así, pudimos controlarlo y seguir mandando en el marcador prácticamente en todo el segundo tiempo, exceptuando un momento puntual y la última acción».

El preparador, seguidamente, advirtió de que su equipo se encuentra todavía en fase de preparación y sostuvo que, «teniendo en cuenta la entidad del rival, llegar con la última posesión para ganar tiene mucho valor». «Así se lo he transmitido a mis jugadores, a los que he felicitado, como también felicito al Real Madrid por la victoria», dijo.

Fue entonces cuando al entrenador de La Laguna Tenerife se le preguntó por la decepción de no haber podido aprovechar la última posesión para adelantarse en el marcador, cayendo así por un solo punto. Vidorreta, lejos de lamentarse, aseguró encontrarse «muy bien». «Bien porque veo que mantenemos el instinto competitivo, incluso ante el mejor equipo de la Liga, el actual campeón. Les hemos obligado a hacer un grandísimo esfuerzo para ganarnos», indicó.

Txus, de paso, explicó con detalle la jugada definitiva del choque, en la que Jaime Fernández falló desde el triple la que hubiese sido una canasta histórica. «Hemos tenido la última pelota para que Jaime intentara un aclarado. Ellos han defendido bien, pero él sacó un buen tiro de tres. Una pena que no entrara y que tampoco pudiésemos coger el rebote ofensivo, que era lo que nos había dado vida en los últimos instantes ante su agresividad defensiva. Mantuvimos ventaja gracias a puntos de rebote ofensivo de Aaron y de Gio. En esa última oportunidad ni pudimos penetrar, ni anotar el tiro de tres, ni coger el rebote. Hemos perdido por un punto, pero insisto en que es un gran rendimiento para nuestro equipo».

El vasco, finalmente, prefirió evitar valorar la actuación arbitral. «Hemos perdido por uno. Cada uno puede sacar las conclusiones que quiera. Lo que me corresponde a mí es felicitar al ganador y a mis jugadores por el gran partido que han hecho», concluyó.

Vestuario. Hablan Doornekamp y Alderete: «Tuvimos la oportunidad, pero no pudimos hacerlo» Al igual que Txus Vidorreta, Aaron Doornekamp y Héctor Alderete -los dos jugadores de La Laguna Tenerife que tomaron la palabra tras la derrota frente al Real Madrid- destacaron la gran labor colectiva de La Laguna Tenerife pese al doloroso desenlace. Doornekamp, eso sí, no fue capaz de esconder su frustración. «Es importante jugar bien y seguir dando pasos hacia delante, pero no ha sido el resultado que queríamos», lamentó. El canadiense sostuvo que el Canarias había jugado «bien» y que «faltó un poco de suerte» en el momento decisivo. «Es que es el Real Madrid, es muy buen equipo. Tuvimos la oportunidad, pero no pudimos hacerlo. Nosotros no jugamos para perder, queremos ganar siempre. Es importante jugar bien y seguir dando pasos, pero no ha sido el resultado que queríamos», argumentó el ala-pívot, quien siguió la senda marcada por Vidorreta y declinó hablar sobre las decisiones arbitrales. «Prefiero no hablar de eso. Las cosas en el partido pasan rápido y hoy ha sido un partido duro. No es un trabajo fácil. El suyo es un trabajo muy difícil». Alderete, por su parte, aseguró que el conjunto aurinegro había jugado un partido «bastante completo». «Hemos jugado bien. Hemos hecho las cosas que queríamos hacer. Al final se ha decidido a cara o cruz, pero estamos muy contentos con el trabajo que hemos hecho. La clave es que, bueno, aunque yo sea nuevo, este grupo lleva jugando junto mucho tiempo y se nota que lo hacen de memoria. El hecho de tener tantos automatismos ayuda que el equipo juegue tan bien», sostuvo el madrileño Protagonista por el bando madridista, aunque con pasado reciente en La Laguna Tenerife, David Kramer reconoció que medirse a su exequipo fue «un poco raro». Han jugado un partido fantástico. Por eso estamos tan contentos de haber podido ganarles. Nunca dejamos de jugar nuestro baloncesto y de creer, por eso pudimos darle la vuelta al final. Jugar contra ellos fue un poco raro, pero traté de dar lo mejor de mí», finalizó el alemán.

