Turquía aplasta a Grecia y se jugará el oro en el Eurobasket ante Alemania

La final del Eurobasket de Riga ya está servida. Medirá al actual campeón del mundo, Alemania, que superó con solvencia a Finlandia, y se enfrentará por el oro ante una Turquía que aplastó a la Grecia de Giannis Antetokoumpo (68-94), incapaz de seguir el ritmo del conjunto otomano, que dio un autentico repaso a los griegos.

No hubo partido. Lamentablemente para el espectáculo, que esperaba un duelo reñido, tenso entre dos países que siempre han tenido sus rencillas en la política y trasladadas al deporte, en esta ocasión, solo hubo un equipo sobre la pista.

Turquía controló todos los aspecto del juego, liderados por el pívot del Anadolu Efes, Erkan Osmani, con 28 puntos, seis rebotes y 33 de valoración, que fue un autentico malsueño para los griegos, que no encontraron la manera de hacer daño al equipo de Ataman.

Turquía voló muy por encima de Grecia en la semifinal en Riga / FIBA

Un trabajo coral turco

No hizo falta ni la mejor versión de Alperen Sengun, que ‘solo’ aportó 15 puntos además de 12 rebotes, con otro escudero de lujo, el jugador del Panathinaikos, Cedi Osman, que pese a las dudas de si estaba preparado para jugar debido a una lesión, acabó con 17 puntos. Otro ex jugador de Ataman, Shane Larkin también dejó su granito de arena, con otros 14 puntos y cinco asistencias.

Se esperaba mucho más de una Grecia que parecía preparada para el envite, pero el conjunto de Spanoulis decepcionó por completo. Sin llevar nunca la iniciativa y con un Giannis más controlado de lo habitual en ataque, no pudo presentar batalla en ningún momento y se tendrá que jugar el bronce ante Finlandia antes de la final del domingo (16.00).

Giannis Antetokounmpo fue netralizado por Turquía y ahora el objetivo griego es el bronce / FIBA

El máximo anotador griego fue el veterano Kostas Sloukas, con 15 puntos, seguidos de los paupérrimos 12 puntos y 12 rebotes de Giannis Antetokoumpo. Su hermano Kostas, se quedó en seis puntos y acabó expulsado por doble técnica.

Una final este domingo de autentico lujo (20.00) con Alemania que parte como gran favorita para hacer ‘doblete’ de Mundial y Eurobasket, ante una Turquía que presenta su candidatura al título europeo, y lo dejó muy claro ante Grecia.