Turquía - Alemania: Horario y dónde ver la final del Eurobasket 2025

Turquía y Alemania se enfrentan este domingo 14 de septiembre en la final del Eurobasket 2025. Te contamos a qué hora es el Turquía - Alemania y dónde ver el partido en España.

En este sentido, cabe recordar que los dirigidos por Ergin Ataman vienen de derrotar a Grecia (94-68) en las semifinales, a Polonia (91-77) en los cuartos de final y a Suecia (85-79) en los octavos de final, habiéndolo logrado luego de sumar cinco victorias consecutivas durante la fase de grupos.

Del mismo modo, los de Álex Mumbrú se presentan a la instancia después de vencer a Finlandia (98-86), vencer a Eslovenia (99-91) y vencer a Portugal (85-58), respectivamente, igualmente terminando la fase de grupos con un pleno de conquistas.

Además, Turquía y Alemania cuentan con un historial reciente sumamente reñido en sus enfrentamientos directos, ya que ambos cuentan con tres victorias desde 2011 hasta la fecha. Previo a ello, la primacía teutona es apabullante, pero los tiempos más cercanos reflejan una ajustada rivalidad entre ambos seleccionados.

HORARIO DEL TURQUÍA - ALEMANIA DEL EUROBASKET

El partido entre Turquía y Alemania, correspondiente a la final del Eurobasket 2025, se disputa este domingo 14 de septiembre a las 20:00 (CET).

DÓNDE VER EL TURQUÍA - ALEMANIA DEL EUROBASKET

En España, el partido del Eurobasket entre Turquía y Alemania se podrá ver en directo y online a través de La 2 TVE, RTVE Play y DAZN (Courtside 1891).

También puedes seguir toda la última hora del encuentro a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.