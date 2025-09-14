DIRECTO
Baloncesto
Turquía - Alemania, en directo: la final del Eurobasket, en vivo
La selección de Ergin Ataman quiere alcanzar la gloria continental, pero para ello deberá derrotar a la vigente campeona del mundo
Xavier Zapater
Turquía y Alemania se enfrentan en Riga en la gran final del Eurobasket.
1r cuarto | 27,2" | TURQUÍA 22-24 ALEMANIA
¡2+1 de Bona! Atacó fuerte el aro y le sacó la falta a su defensor. Anota también el adicional y Alemania tendrá el último ataque.
1r cuarto | 44" | TURQUÍA 19-24 ALEMANIA
Absorbe muy bien el contacto Wagner y anota por elevación desde tres metros.
1r cuarto | 1’ | TURQUÍA 19-22 ALEMANIA
¡Segunda falta de Sengun! Golpeó en el brazo a Wagner cuando entraba hacia el aro. Anota un solo tiro libre el alemán y Turquía entra también en bonus.
1r cuarto | 1’ | TURQUÍA 19-21 ALEMANIA
Suma un puntos desde el tiro libre Cedi Osman. La falta la cometió Da Silva sobre la penetración del alero turco. Alemania ya está en bonus, mientras que Turquía lleva tres faltas de equipo.
1r cuarto | 2’ | TURQUÍA 18-21 ALEMANIA
Atrapa su propio rebote Da Silva y suma otra vez a tabla. Gran reacción de Alemania al inicio turco.
1r cuarto | 2’ | TURQUÍA 18-19 ALEMANIA
Otra vez rapidísimo Larkin para romper a su defensor y meter un canastón dificilísimo desde la media distancia.
1r cuarto | 3’ | TURQUÍA 16-19 ALEMANIA
¡Taponazo de Sengun sobre Lo! Impidiendo que anotara cerca del aro. Aunque la pizarra de Alemania funciona...¡Triiiipleee de Da Silva!
1r cuarto | 3’ | TURQUÍA 16-16 ALEMANIA
Responde Maodo Lo con una buena bandeja con la izquierda a una canasta anterior de Hazer para Turquía.
1r cuarto | 4’ | TURQUÍA 14-14 ALEMANIA
Schroder viaja a la línea de la personal y no perdona desde el 4,60. Dos faltas de equipo lleva Turquía frente a las tres de Alemania.
1r cuarto | 4’ | TURQUÍA 14-12 ALEMANIA
¡BOOONGAAA! ¡ES EL HOMBRE EN ALEMANIA! Triplazo para sumar su séptimo punto consecutivo. Le ha dado la vuelta solo al partido.
