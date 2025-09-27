Triunfal y efímero regreso del CSKA Moscú al baloncesto europeo

Apenas unos días después del inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania el 24 de febrero de 2022, la Euroliga, la UEFA, la FIFA, World Athletics, World Aquatics y casi la totalidad de organismos internacionales decretaron la expulsión o la suspensión de los equipos rusos a título colectivo y de los deportistas a título individual.

Uno de ellos, el CSKA, quedó fuera de la máxima competición del baloncesto europeo pese a tratarse de uno de los clubs fundadores de la competición y a disponer la llamada 'Licencia A' al igual que Barça, Madrid y Baskonia en España. En plena fase regular, los 'armeitsi' fueron excluidos al igual que el Zenit San Petersburgo y el UNICS Kazan.

En los últimos tiempos se ha especulado mucho con el posible retorno del baloncesto ruso, tanto a nivel de clubs como de selecciones. Independientemente de las motivaciones, la decisión de la Euroliga es entendible por la enorme dificultad que entrañarían los desplazamientos con el espacio aéreo europeo cerrado para Rusia y viceversa. Eso sí... ¿y el Hapoel y el Maccabi israelís?

Livio Jean-Charles, durante el duelo ante el Estrella Roja / LIGA VTB

Con uno de los mejores dirigentes del baloncesto europeo al frente (Andrei Vatutin), el club moscovita trata de mantener el nivel y la pasada temporada conquistó el título de la Liga VTB, aprovechando las ausencias del Zenit de Xavi Pascual en la final. Sin embargo, Europa sigue siendo una quimera.

Sin embargo, la Supercopa VTB disputada en el imponente Belgrade Arena ha permitido al CSKA y al Zenit sentirse equipos de Euroliga durante tres días por la presencia del Estrella Roja y de un Dubai Basketball que debutará esta temporada en la máxima competición continental en una clara muestra de un famoso dicho catalán, 'la pela és la pela'.

Ante más de 10.000 espectadores, las semifinales permitieron comprobar cómo los dos mejores equipos de Rusia siguen siendo competitivos, con plantillas más cortas que los 'grandes' del Viejo Continente. El CSKA noqueó al Estrella Roja por 67-89 desde la defensa en un gran partido de Melo Trimble (ex del Fuenlabrada) con 19 puntos por los 14 del galo Livio (ex del Bayern).

Trent Frazier anotó 20 puntos contra el Dubai Basketball / LIGA VTB

La segunda semifinal fue un partidazo ofensivo, con triunfo del Zenit por 107-103 contra el Dubai del exmadridista Dzanan Musa (25 puntos con 2/6 en triples). A las órdenes de Aleksander Sekulic, los de San Peterburgo tuvieron como grandes estrellas a Alex Poytress (26 puntos y seis rebotes), al exverdinegro 'Neno' Dimitrijevic (23 y ocho asistencias) y Trent Frazier (22).

Tras la victoria del Estrella Roja por 82-80 ante el Dubai Basketball en la consolación, el CSKA impuso su juego colectivo en la final contra el Zenit (96-79) con un técnico llamado a cotas muy altas como Andreas Pistolis (cinco veces campeón de la Euroliga como ayudante de Zeljko Obradovic y de Dimitrios Itoudis ya en el CSKA).

Trimble volvió a brillar con 26 puntos y 6/10 en triples, pero quizá el gran protagonista fue un 'niño prodigio ruso' que llevaba un par de temporadas algo estancado. Formado en Estados Unidos, el alero Samson Ruzhetntsev (23 años) anotó 20 puntos con 4/6 en triples. Sensacionales los capitalinos desde el perímetro con 16/32 en canastas de tres. Y ahora... a ver la Euroliga por la tele.