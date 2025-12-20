Los triples de Van Beck condenaron a un laborioso Girona ante Tenerife

La Laguna Tenerife celebró una trabajada victoria contra el Bàsquet Girona (89-96) con una exhibición estelar de Wesley van Beck, autor de 27 puntos con un 8/9 en triples, para asaltar el fortín de Fontajau. El escolta estadounidense capitaneó el segundo triunfo liguero consecutivo del equipo de Txus Vidorreta y el octavo en 11 jornadas, escoltado por Aaron Doornekamp y Marcelinho Huertas (14). El Tenerife acabó con un 18/31 en triples (58%).

Bàsquet Girona - La Laguna Tenerife (baloncesto, Liga Endesa), 20/12/2025 LIGA ENDESA GIR 89 96 TEN Alineaciones BÀSQUET GIRONA, 89 (21+23+31+14): Livingston II (23), Needham (5), Martínez (20), Susinskas (-), Maric (6) -cinco inicial-; Busquets (2), Vildoza (-), Hughes (13), Fernández (8), Geben (6) y Ferrando (6). LA LAGUNA TENERIFE, 96 (22+27+24+23): Huertas (14), Fitipaldo (8), Scrubb (10), Doornekamp (14) y Shermadini (2) -cinco inicial-; Sastre (7), Van Beck (27), Guerra (4), Giedraitis (7), Abromaitis (3) y Bordón (-).

El conjunto de Moncho Fernández compitió de tú a tú y del primer minuto al último contra el cuarto clasificado de la Liga Endesa con una gran actuación de Otis Livingston II (23) y Sergi Martínez (20 y 26 créditos de valoración), pero rompió una racha de cuatro victorias en Fontajau. Seguirá en la zona tranquila de la clasificación con cuatro triunfos en diez jornadas, después de haberse enfrentado ya a seis de los siete primeros clasificados.

El Girona arrancó mejor y pronto logró una prometedora renta de ocho puntos tras un triple de Martinas Geben (15-7), pero el Tenerife contestó con un 2-10 para acabar el primer período con su primera ventaja tras una canasta de Rokas Giedraitis (21-22). Los visitantes ya habían empezado a demostrar porqué son el mejor equipo de la liga en acierto en tiros de tres puntos (40%) con dos triples de Wesley van Beck y uno de Aaron Doornekamp y Bruno Fitipaldo.

El Tenerife abrió el segundo período con otro triple de Van Beck y una nueva canasta de Huertas (21-27) que obligaron un tiempo muerto de Moncho a los 70 segundos. Joan Sastre llevó la renta hasta los nueve puntos desde la línea de 6,75 metros (23-32). Los locales se acercaron con triples de Guillem Ferrando y Juan Fernández (29-34), pero Van Beck neutralizó la reacción con dos nuevos triples. Lucía un 5/5, con 18 puntos en solo diez minutos sobre el parqué.

La ventaja alcanzó los 12 puntos (34-46), pero el Girona no quería rendirse. Resurgió con un triple de Sergi Martínez y se situó a cinco puntos por obra de Mark Hughes (41-46). Van Beck culminó una primera parte extraordinaria con su 6/6 en triples, pero Martínez respondió con su 3/3 para que el partido llegara al descanso con todo por decidir (44-49).

El alero catalán sumaba 17 créditos de valoración. Los dos equipos tenían mayores porcentajes de acierto en triples que en tiros de dos: 53% a 40 y 60% a 58%. El partido se acabó de igualar con el inicio de la segunda mitad, con seis puntos de Livingston II. Anotó diez en los primeros cinco minutos del tercer cuarto para llegar a 15. El Girona recuperó la batuta (52-51). Martínez encadenó su cuarto triple sin fallo, pero Van Beck seguía a lo suyo, imparable. Situó el 64-68 con su octavo triple en ocho intentos. Ya llevaba 27 puntos.

Los dos equipos se alternaban en la iniciativa. Hughes y Nikola Maric firmaron un 9-0 para forzar otro tiempo muerto (73-68) y el Girona cerró el tercer cuarto con un 31-24 (75-73). Giedraitis celebró el decimoquinto triple visitante en 25 intentos y el Tenerife seguía en un excelente 60% (75-76), pero Livingston II contestó con el decimotercero local en 24 (80-78).

Van Beck erró por primera vez al noveno triple, pero sí acertó Fitipaldo en el momento clave para situar primero el 80-83 y después el 81-87 a falta de tres minutos. El Girona aún se acercó a cuatro puntos gracias a Livingston II (87-91), pero un triple de Doornekamp a falta de 25 segundos sentenció el partido y culminó el asalto de Fontajau.