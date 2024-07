Triple-doble estéril de Doncic en la 'paliza' de Croacia a Eslovenia

La puesta en escena de Luka Doncic en el preolímpico de Atenas, que da billete para los Juegos Olímpicos de este verano en París, no pudo ser más amarga. Pese a que la estrella de los Mavericks fue capaz de conseguir un triple-doble, algo prácticamente imposible en el baloncesto FIBA, su Eslovenia cayó derrotada con claridad ante Croacia, por un 92-108 que no hace plena justicia a la superioridad del combinado croata.

Tras acabar fundido la temporada, al caer en las finales de la NBA ante los Boston Celtics, poco le ha importado a Doncic ese desgaste sufrido para tratar de ayudar a su país a lograr el billete olímpico. En un torneo clasificatorio complicado, en el que tan solo hay una plaza que da acceso a los Juegos, y en el que también participa la Grecia de Giannis Antetokounmpo, el exterior quiere conducir a su selección a estar en el campeonato olímpico.

Croacia, muy superior

Pero lo cierto es que el debut no fue nada positivo para Eslovenia, que fue muy inferior a la Croacia de Ivica Zubac, Dario Saric, o el madridista Mario Hezonja. El combinado esloveno tan solo mandó en el marcador en los compases iniciales, un espejismo por la clara superioridad mostrada por la selección croata, que antes de llegar a la mitad del último cuarto, llegó a ganar por 29 puntos de diferencia. Goran Filipovic, con 21 puntos, fue el máximo anotador de los suyos.

Luka Doncic firmó un triple-doble que no pudo evitar la derrota de Eslovenia / FIBA

Los números de Doncic

En cuanto a Doncic, el esloveno firmó 26 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, si bien es cierto que la carta de tiro fue de ocho aciertos tras 23 lanzamientos a canasta, y un sorprendente y negativo 0/9 desde la línea del 6,75. Pese a que el partido ya estaba decidido en el último cuarto, Aleksander Sekulic alargó la presencia en pista de su estrella, jugando prácticamente 37 de los 40 minutos totales, una 'salvajada'.

No pueden fallar ante Nueva Zelanda

La derrota hace que Eslovenia ya no dependa de si misma para acabar en primera posición de su grupo, algo que le podría hacerse enfrentar a Grecia en las 'semis' del torneo. Pero eso queda todavía lejos, y el objetivo más básico y en el que no se permiten errores, es en que Doncic y sus compañeros no fallen contra Nueva Zelanda, en un partido que se disputará el próximo jueves 4, a partir de las 16:30h (CET).