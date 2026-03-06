Un triple casi sobre la bocina evita una remontada épica del Spar Girona (78-81)

Era un partido importante pero no decisivo. Quedémonos con este diagnóstico previo de los dos entrenadores para mantener la esperanza en la lucha por ganar la fase regular de la Liga Femenina Endesa y asegurarse el premio de repetir presencia en la Euroliga el próximo año.

El Spar Girona lo ha probado, pero entre el potencial del Zaragoza, la diferencia de criterio arbitral a la hora de silbar según qué contactos, y la mala suerte en un final a cara o cruz ha terminado cediendo contra el Casademont Zaragoza, ahora líder en solitario, con un triunfo más, y el average a favor. Si será o no definitivo lo sabremos en seis jornadas.

Lo que ha quedado claro esta noche en Fontajau es que para Uni no quedará, capaz como ha sido de casi darle la vuelta con épica una desventaja de dieciséis puntos (49-65) en un último cuarto que ha encendido los 3.500 seguidores que había en Fontajau.

Final apretado

A cuatro segundos del final dos tiros libres de Coulibaly situaban el 78-78 y la prórroga parecía a la vuelta de la esquina. Pero un triple de Fingall lo ha puesto en marcha todo a rodar casi sobre la bocina (78-81). Otra cosa es la nueva vergüenza que se ha vivido en el pabellón con un nuevo apagón de luz. Faltaban 1.48 por el final del partido, la emoción era máxima (76-78) y los focos se volvieron a oscuro, deteniendo el partido unos veinte minutos porque siendo aún analógicos tardan una eternidad en volver a abrirse.

Como se sabe, no es la primera vez. Ya pasó en partido ACB entre el Girona y el Breogán o, en este caso por un problema en los marcadores, encareciendo una hora el inicio del Uni-Galatasaray de Euroliga. Alguien debe hacerlo mirar.

Cuando parecía que el Spar Girona volvía a entrar en el partido después de recortar hasta 12 puntos de desventaja que había tenido en el primer cuarto (del 12-24 al 32-35 después de un triple de Jocyte), ha sido el Zaragoza quien ha vuelto a acelerar. Y el equipo aragonés ha conseguido marcharse al descanso con un botín de 9 puntos a favor (38-47) después de un parcial de 6-12 en los últimos cinco minutos. Uni sólo había podido ir por delante de forma testimonial con el 3-0 inicial gracias al triple de Coulibaly que abría el partido.

Triples visitantes

A partir de ahí, recital de faltas no silbadas de los árbitros y festival triplista visitante, que con un 4/4 en el primer cuarto (Fingall, Hempe, Vorackcova y Pueyo) tenía mucho más acierto que las gerundenses. Y eso que Leite y Ortiz pasaban desapercibidas, al menos, en ataque.

Con casi 3.500 espectadores en la grada, Fontajau gozaba. El ambiente de partido grande se respiraba desde mucho antes del partido y el equipo salió con tantas ganas de agradar que, tal vez, esto fue contrapruduente cuando de entrada faltó acierto ofensivo.

Una canasta de Bibby había cerrado el primer cuarto con el Spar ocho abajo (18-26) ya partir de ahí, en el segundo parcial, ya base de buenas defensas y de intentar no enloquecer con las decisiones arbitrales ha llegado la reacción. A menos de cinco minutos por el descanso el partido estaba casi igualado (34-37), pero un par de ataques desacertados acabaron dando alas al Casademont para marcharse al descanso por delante (38-47).

El equipo no se rinde

Este equipo nunca se rinde y hoy tampoco era el día. La salida del tercer cuarto fue muy buena, encontrando la conexión interior con Coulibaly y con Jocyte muy inspirada. Esto ha permitido que en un santiamén las gerundenses volvieran a acercarse al rival (47-50), aunque algunas decisiones controvertidas de los árbitros, sobre todo García León, y el acierto del Zaragoza, han vuelto a disparar a las aragonesas (47-57 con un triple de Vorackcova).

El Spar Girona hizo piña en Fontajau, pero no fue suficiente / SPAR GIRONA

El agujero aún se ha hecho mayor con un baloncesto de Flores y otro de Gueye para dar una máxima ventaja de +16 a las de Carlos Cantero (49-65) a 1.52 para cerrar este tercer cuarto. El parcial de 2-15 era demasiado concluyente, pero Uni no había dicho la última palabra, ni mucho menos. Dos triples seguidos de Jocyte, que subía a los 19 puntos, ponían el 55-67 para mantener la esperanza.

Carter y Jocyte han abierto el último parcial con dos triples seguidos que ponían al Spar Girona cerca del rival (61-70). Los cerca de 3.500 aficionados que acudieron a Fontajau creían. Uni se ha puesto a siete (65-72) a poco más de seis minutos del final y Bibby ha terminado de encender el pabellón con el 67-72 que lo dejaba todo abierto para encarar los últimos cinco minutos.

Reacción y apagón

El Zaragoza supo tener la cabeza fría y con Fingall y Ortiz mantuvo un cierto colchón (71-76) pero un balón robado de Bibby acabó con falta a la australiana y tiros (73-76) y un triple de Carter, acabaron de encender el partido (76-78). Y con el partido encendido, las luces se han apagado, en otra vergonzante demostración de lo necesaria que es una actuación técnica en Fontajau. El duelo ha tenido que detenerse unos veinte minutos a falta de 1:48 por el final.

El partido se ha reanudado a las diez de la noche. Bibby ha errado un triple por ponerse por delante y en la siguiente acción el Zaragoza también ha fallado de tres. Quedaba un minuto. Una entrada fallada por Carter ha evitado el empate. Las visitantes también han errado su ataque y Uni ha tenido la última posesión.

A cuatro segundos por el final Coulibaly ha convertido dos tiros libres para empatar (78-78). Pero casi sobre la bocina un triple de Fingall ha silenciado el pabellón, aunque con un segundo Bibby ha errado el triple que habría forzado la prórroga.