El salario de Trey Lyles pone a prueba al Madrid

Trey Lyles ha sido el fichaje de mayor importancia en el Real Madrid esta temporada. Un jugador que destacaba en la NBA y que, de manera sorprendente, ha probado suerte en Europa. El jugador canadiense está cómodo en la capital española, pero no será fácil retenerlo para el siguiente curso, debido a la subida salarial que comporta su renovación hasta el año 2027.

Los blancos ya mueven ficha para mantener a una pieza fundamental, sobre todo en ataque. Tan solo acaban contrato dos jugadores esta temporada: Trey Lyles y Sergio Llull. En el caso del español, la idea es que juegue un año más con el Real Madrid, prolongando su legado hasta al menos la próxima temporada. Llull no entiende de retiradas todavía.

Trey Lyles y 'Toko' Shengelia, en el último Barça - Real Madrid de Euroliga / Dani Barbeito

La situación con Lyles es más compleja. Según la información de 'Encestando', el canadiense ha cobrado alrededor de dos millones brutos esta temporada, gracias a una fiscalidad del 25% en España. Sin embargo, la renovación comportaría una subida de los impuestos y, en consecuencia, su agente pide un aumento considerable del salario. Prácticamente el triple.

La cantidad pasaría de los dos a los 5,5 millones brutos por curso. Una subida que plantea complicaciones en el Real Madrid si tienen la intención de quedarse con Lyles. El jugador se situaría en el escalón más alto de la estructura salarial del equipo, una situación que el club debe contemplar. La realidad es que el canadiense ha caído de pie en la capital, pero la duda está en si es asumible esta cifra.

Lyles es el máximo anotador del Real Madrid en la Euroliga. En su primera campaña, ha demostrado que es capaz de decidir partidos él solo, con su poderío físico y su gran acierto desde el exterior. En la competición continental, promedia 13,7 puntos por encuentro, además de 4,7 rebotes y 1,6 asistencias. Unos números que también mantiene en Liga Endesa.

"Madrid es la mejor ciudad en la que he vivido nunca"

El canadiense se ha saltado varios partidos de ACB, ya que cuenta como extracomunitario y el Real Madrid siempre tiene que descartar a uno, pero su implicación ante rivales de 'menos' calibre es también total. De hecho, en las últimas semanas tan solo se ha saltado un encuentro, en casa contra Básquet Zaragoza. Este mismo domingo, anotó 15 puntos en el choque contra el Granada.

"¿Por qué no quedarme en Madrid más tiempo? Es la mejor ciudad en la que he vivido nunca", reconocía Lyles en el mes de diciembre. Todo dependerá de hasta qué punto la entidad blanca cederá ante las exigencias del jugador y su agente. Mientras tanto, Scariolo disfrutará hasta el mes de junio de un jugador que le encanta. Incluso cerró las puertas de la NBA durante el curso: "Ninguna, para nada. Cero posibilidades", zanjó.