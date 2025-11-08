Trey Lyles, la nueva 'bestia' blanca que acabó con el Barça tras firmar el mejor partido de su vida

Resaca dulce para el Real Madrid tras la victoria cosechada este pasado viernes en el Palau frente al Barça por 92-101. Tal y como ha ocurrido en los últimos nueve Clásicos, el triunfo voló hacia la capital tras un gran partido de los de Sergio Scariolo, que dominaron de principio a fin a un conjunto azulgrana que sigue sin levantar cabeza en los enfrentamientos ante su eterno rival.

No es que la situación del Real Madrid sea excesivamente boyante en la Euroliga, con un balance de cinco victorias y cuatro tropiezos tras las primeras nueve jornadas. Pero a Scariolo y sus jugadores se les estaban atragantando los partidos lejos del Movistar Arena, duelos en los que tan solo conocían la derrota. Algo que ya cambió el pasado domingo, con el primer triunfo a domicilio del curso en Zaragoza (83-95), y que anoche se reafirmó tras la victoria continental en la capital catalana.

Sergio Scariolo y Joan Peñarroya charlaron antes del Clásico / Dani Barbeito

Una profunda renovación blanca cargada de millones

El gran nombre propio del primer Clásico de la temporada fue el de Trey Lyles, una de las caras nuevas del renovado proyecto blanco. El ala-pívot canadiense integra la nómina de nuevos fichajes junto a Theo Maledon, David Kramer, Gabriele Procida, Izan Almansa, Chuma Okeke y Alex Len. Un importante número de operaciones que deja clara la importante apuesta del club blanco en su baloncesto, con una inversión en salarios en torno a los 50 millones de euros, 20 más de los que se gasta el Barça en sus jugadores.

Regresando al plano deportivo, la puesta en escena de Lyles en el Palau fue asombrosa. El canadiense se supo rehacer de una primera acción en la que Tornike Shengelia lo superó con insultante facilidad gracias a una acción de espaldas a canastas. Parecía que el '0' blanco podía tener una noche complicada con el georgiano, pero el americano se desató en ataque, demostrando que va sobrado en cuanto a talento ofensivo.

Toko Shengelia no pudo contener el talento ofensivo de Trey Lyles / Dani Barbeito

Actuación magistral de Lyles en el Palau

Cerró el primer cuarto con nueve puntos, se apuntó siete más en el segundo periodo (16), y cuando todavía no se había cumplido el ecuador del tercer cuarto, ya llevaba 27 en total. Sumó dos más, desde la línea de personal, en el asalto final, y sus números totales fueron de 29 puntos, con un 5/7 en el tiro de dos puntos, un 4/6 desde el triple y un inmaculado 7/7 en tiros libres. Además, aportó dos rebotes, una asistencia, un robo y ninguna pérdida que le permitió irse hasta los 32 créditos de valoración.

De hecho, con los 29 puntos logrados ante el Barça, Lyles consiguió la anotación más alta en toda su carrera, incluyendo los partidos en su etapa en el baloncesto universitario estadounidense y en la NBA. En la liga americana, el canadiense había anotado 28 tantos en un partido frente a los Miami Heat en diciembre de 2021, cuando jugaba en los Detroit Pistons.

"Debí anotar 40 puntos..."

"Trey Lyles es un jugador de mucha calidad y un alto conocimiento del juego. Ha seleccionado muy bien los tiros", admitió Scariolo en la rueda de prensa posterior al partido. "¿Mi aportación? Un 8 sobre 10, debí anotar 40 puntos", reconoció el jugador tras el partido, pletórico, a los medios de la Euroliga. Un Lyles que promedia 14,6 puntos y 4,8 rebotes por encuentro en la Euroliga, mientras que en la Liga Endesa eleva sus registros hasta los 14,8 tantos y 5,5 capturas. Todo ello con un porcentaje exterior superior al 42% de acierto en ambas competiciones (43,8 ACB y 42,9 EL).

Trey Lyles firmó la máxima anotación (29) en toda su carrera profesional / Dani Barbeito

Lo 'malo' para el Real Madrid es que el fichaje de Lyles es únicamente por una temporada. Su rendimiento no está pasando desapercibido ni en el viejo continente ni en América. Allí, el canadiense disputó más de 650 partidos de NBA entre temporada regular y playoffs con unos registros de 7,6 puntos y 4,3 rebotes por partido, contando con bastantes minutos por partido (18,4). A sus 30 años, decidió emprender el camino hacia el baloncesto europeo para gozar de mayor protagonismo, y por el momento, su aportación es incuestionable.