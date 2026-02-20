Baloncesto
Trey Lyles, el arma del Real Madrid que ya se exhibe en la Copa del Rey
El ala-pívot canadiense no defraudó en su estreno en el torneo copero
La contundente victoria del Real Madrid ante Unicaja (100-70) en el estreno de los blancos en la Copa del Rey llevó el sello de una de las caras nuevas del conjunto madridista.
Los de Sergio Scariolo se vengaron de sus verdugos en la final de la pasada edición practicando un baloncesto muy completo de principio a fin.
Semifinal de altura ante el anfitrión
No pudo ser mejor la puesta en escena de los blancos en el Roig Arena, y la primera semifinal de este sábado 21 (18h CET) ante Valencia Basket se anticipa como uno de los mejores partidos de la presente Copa.
Ante Unicaja, el Real Madrid pudo constatar que Trey Lyles llega como un tiro al torneo, y que no entiende el nerviosismo de las primeras veces.
Gran actuación ante Unicaja
El ala pívot canadiense firmó una gran actuación ante el cuadro cajista. En poco más de 18 minutos, el '0' blanco se fue hasta los 16 puntos y seis rebotes para 23 créditos de valoración. Un concurso soberbio, y un Lyles al que Scariolo le pudo dar descanso dada la holgada diferencia ante Unicaja que hubo durante los 40 minutos que duró el partido.
Lyles calcó su carta de tiro en lanzamientos de dos puntos y triples (3/4). No perdonó en la ocasión en la que fue a la línea de personal y forzó cuatro faltas.
Lo cierto es que en su primera aventura lejos de la NBA, Lyles está rindiendo a un gran nivel, incluso mejor de lo esperado. El canadiense no ha encontrado prácticamente dificultades en su adaptación al baloncesto europeo, y en ataque es capaz de marcar las diferencias sin tener que estar 30 o más minutos en cancha.
El único lunar hasta el momento es su defensa, que todavía tiene un amplio margen de mejora. Pero en ataque, los duelos contra algunos de los mejores '4' del continentente han tenido siempre el mismo resultado: una gran actuación del ala-pívot del Real Madrid.
Quedará por ver como avanza su participación en la Copa y su rendimiento ante Valencia Basket. Pero en esa carrera por el 'MVP' del torneo, Lyles ha arrancado de manera inmejorable.
