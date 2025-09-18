Tres bajas para Supercopa y ¿el inicio de Euroliga?

Se confirmaron los peores presagios. El Valencia Basket no cuenta con los lesionados Brancou Badio, Xabi López-Arostegui y Jean Montero para disputar el 27 y el 28 de septiembre la Supercopa en Málaga y ve muy difícil que puedan estar en la doble jornada con la que arrancará la Euroliga el 1 y el 3 de octubre.

Los tres llevan ya una semana de recuperación, en el caso de Badio tras una lesión muscular, en el del López-Arostegui tras una herida inciso-contusa en un dedo y en el de Montero tras una pequeña operación para reparar una lesión en el ligamento de un dedo de la mano derecha.

Las previsiones

"Brancou puede ser tres o cuatro semanas, Xabi esperamos también que entre 3 y 4 y Montero, aunque no es grave, pero pueden ser 4 o 5. Están descartados para la Supercopa y es muy complicado que puedan llegar a la doble jornada de la Euroliga porque es dos días después", apuntó Luis Arbalejo, en una comparecencia ante los medios.

Tratamiento conservador ¿si o no?

El director deportivo admitió que según "la quiniela del lunes" habría sido mejor operar a Montero al acabar la pasada campaña después de haberse lesionado en las eliminatorias por el título de la ACB, pero indicó que en otros casos los tratamientos conservadores han ido bien y que el jugador quería estar con su selección. "Se decidió un tratamiento conservador, él quería jugar con Dominicana y lo ha hecho aunque no a su nivel. El día del amistoso de Murcia recibió un golpe y es cuando se decide operar", desgranó.

"Con Larry, cuando se lesionó el hombro, se apostó por un tratamiento conservador y las opciones eran 50-50 y salió bien. Con Nate Sestina, con dos hernias ingunales, se decidió un tratamiento conservador y llegamos hasta el verano que pudo operarse. En la quiniela del lunes, nos arrepentimos pero nos va a volver a pasar", admitió.

Vía: Superdeporte