Tremenda rajada de Scariolo tras perder en Atenas: "No sabíamos que íbamos a sufrir una actuación tan mala de los árbitros"

Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid, se quejó tras la derrota en el OAKA de Atenas ante el Panathinaikos por 82-81 de la "mala actuación" del trío arbitral, los cuales tuvieron a su parecer, una "mala noche".

"Por desgracia, sabíamos que teníamos que jugar contra un equipo muy bueno, un entrenador muy bueno y un ambiente muy caldeado. No sabíamos que íbamos a enfrentarnos a una actuación realmente mala de tres árbitros muy buenos, a los que respeto mucho, pero tuvieron una mala noche", afirmó en la rueda de prensa posterior al partido.

Scariolo apunta hacia el trío arbitral

El italiano insistió en que el récord de victorias y derrotas del Real Madrid con el trío arbitral compuesto por los serbios Ilija Belosevic, Milivoje Jovcic y el polaco Jakub Zamojski, es de "1-7", un "dato interesante" para un equipo que ronda un porcentaje de victorias "muy por encima del 60%".

Asimismo, ironizó sobre las faltas ofensivas señaladas a su equipo, lo que calificó de "récord mundial", y reclamó una "falta clara" sobre Alberto Abalde antes de que el alero del Real Madrid perdiese el balón en una de las últimas jugadas del partido, durante la presión a toda pista del Panathinaikos, cuando los blancos mandaban aún en el marcador por 77-78.

"Desgraciadamente, nos tocó a nosotros"

"Esto es baloncesto y tenemos que aceptarlo. Entiendo que en este ambiente es muy difícil mantener la calma, mantener la frialdad y hacer buenas actuaciones por parte de todos. Desgraciadamente, esta noche nos ha tocado a nosotros", sentenció Scariolo.

Con esta derrota, el Real Madrid se queda en la cuarta posición con 16 victorias, las mismas que Olympiacos, Hapoel Tel Aviv, Valencia Basket, Panathinaikos, Estrella Roja y Barça, y con un balance como visitante en la Euroliga de 4 victorias y 9 derrotas.