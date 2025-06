¡Tremenda rajada de Hezonja en la celebración!: "Hemos hecho un año de mierda"

El Real Madrid se proclamó campeón de liga tras derrotar justamente al Valencia Basket y cerrar la final de los playoffs en tres partidos. Los blancos no dieron ninguna opción a los de Pedro Martínez en la eliminatoria y, como ya demostraron en la fase regular, demostraron una vez más ser el mejor equipo.

Durante la celebración, no solo hubo tiempo para festejos. Varios jugadores hablaron en los micrófonos de 'Movistar Plus' y dejaron varios titulares llamativos. El más sincero y crítico con el equipo fue Mario Hezonja, que no olvida el rendimiento global durante la temporada y se exige más para la siguiente.

"Importante para la gente que trabaja en el club, para la gente que está todo el día apoyándonos. Pero para mí esto no se puede justificar. Un título para la mierda que hemos hecho todo el año... para mí no es suficiente cuando tienes esta camiseta. Hay que mejorar. Hay que sentarse en la oficina y hablar sobre el futuro de todos porque hay que mejorar. Esto no se puede permitir".

Los blancos no alcanzaron la Final Four de la Euroliga, un resultado malo que fue el reflejo de una floja actuación en Europa. Hezonja no olvida el rendimiento del equipo en las demás competiciones, donde no han conseguido alzar ningún título y tenían como última bala estos playoffs de Liga Endesa.

Por el otro lado, también habló Dzanan Musa. El bosnio, por si había dudas, confirmó su marcha del equipo a final de temporada. Todo hace indicar que una de las estrellas blancas se unirá al Dubai BC, una de los nuevos nombres en la próxima Euroliga.

Una salida asegurada

"Muy feliz de haber estado aquí tres años. Una parte de mí está muy triste y otra está muy feliz. Voy a ser siempre un madridista y voy a seguir al Real Madrid siempre. Muchas gracias y Hala Madrid siempre", aseguró el bosnio, dando por hecha su marcha del club, en el que ha estado tres años y ha conseguido grandes éxitos.

Tras la victoria en Liga Endesa, el Real Madrid deberá afrontar un verano con bajas y altas y decidir cómo mejorar la plantilla para la próxima temporada. El principal objetivo sobre la mesa será el de mejorar la actuación en Euroliga. El tiempo dirá si será con Chus Mateo o sin él.