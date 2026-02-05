NBA
Todos los traspasos del cierre de mercado de fichajes 2026 de la NBA
Muchos nombres propios en un periodo de traspasos que ha dejado grandes movimientos
Se acabó el trade deadline de la NBA 2025-26. Y, pese a semanas de ruido, el desenlace dejó pocas sorpresas en la recta final: Giannis Antetokounmpo terminó quedándose en Milwaukee y el gran culebrón no estalló a última hora.
La gran sacudida final llegó en forma de traspaso inesperado: Ivica Zubac, rumbo a los Indiana Pacers, en uno de esos movimientos que cambian el panorama de golpe cuando ya parecía que todo estaba hecho.
Más allá de ese “shock” final, el mercado deja operaciones potentes que han marcado el mes, con Anthony Davis terminando en los Washington Wizards, y otro fichaje de enorme impacto como el de Trae Young, también con destino Washington, en una reconfiguración agresiva de los capitalinos.
También ha sido destacado el traspaso de James Harden a los Cavs, un movimiento tan inesperado como imprevisible en cuanto a cómo le irá tanto a Cleveland como a los Clippers. Sin Zubac ni Harden, Kawhi Leonard será el máximo referente de un equipo que no se puede permitir el lujo de “tanquear” en lo que queda de temporada, ya que Oklahoma City es quien posee su primera ronda del próximo draft.
Los movimientos
Estos han sido entonces todos los traspasos del cierre de mercado de fichajes de la NBA 2026:
Todos los movimientos del cierre de mercado de traspasos 2026 de la NBA
Tyus Jones a Dallas Mavericks
- A Dallas: Tyus Jones
- A Charlotte: Malaki Branham
Ivica Zubac a Indiana Pacers
- A Indiana: Ivica Zubac, Kobe Brown
- A LA Clippers: Bennedict Mathurin, Isaiah Jackson, dos primeras rondas futuras (una de ellas la de 2026 protegida del 1-4 y del 10-30) y una segunda ronda
Eric Gordon a Memphis Grizzlies
- A Memphis: Eric Gordon + intercambio de rondas 2032
- A Philadelphia: intercambio de rondas 2032(para garantizar el contrato 'two-way' de Dominic Barlow)
Hunter Tyson a Brooklyn Nets
- A Brooklyn: Hunter Tyson + 2ª ronda 2032
- A Denver: peor 2ª ronda 2026 entre la de Clippers o Hawks
José Alvarado a New York Knicks
- A New York: José Alvarado
- A New Orleans: Dalen Terry + dos segundas rondas futuras
Nick Richards a Milwaukee Bucks
- A Milwaukee: Nick Richards + Nigel Hayes-Davis
- A Phoenix: Amir Coffey + Cole Anthony
Chris Boucher a Utah Jazz
- A Utah: Chris Boucher + una segunda ronda
- Boston: libera espacio y se acerca al umbral del impuesto
Luke Kennard a Los Ángeles Lakers
- A Lakers: Luke Kennard
- A Atlanta: Gabe Vincent + 2ª ronda del Draft 2032
Ayo Dosunmu a Minnesota Timberwolves
- A Minnesota: Ayo Dosunmu + Julian Phillips
- A Chicago: Rob Dillingham, Leonard Miller + cuatro segundas rondas
Trayce Jackson-Davis a Toronto Raptors
- A Toronto: Trayce Jackson-Davis
- A Golden State: una segunda ronda
Guerschon Yabusele a Chicago Bulls
- A Chicago: Guerschon Yabusele
- A New York: Dalen Terry
Kristaps Porzingis a Golden State Warriors
- A Golden State: Kristaps Porzingis
- A Atlanta: Jonathan Kuminga + Buddy Hield
Tyus Jones a Charlotte Hornets
- A Charlotte: Tyus Jones + dos segundas rondas
- A Orlando: evita el impuesto de lujo
Lonzo Ball a Utah Jazz
- A Utah: Lonzo Ball + dos segundas rondas
- A Cleveland: liberan salario
Jock Landale a Atlanta Hawks
- A Atlanta: Jock Landale
- A Utah: dinero
Coby White a Charlotte Hornets
- A Charlotte: Coby White
- A Chicago: Collin Sexton, Ousmane Dieng + tres segundas rondas
Anthony Davis a Washington Wizards
- A Washington: Anthony Davis, Jaden Hardy, D’Angelo Russell, Dante Exum
- A Dallas: Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III + dos primeras y tres segundas rondas
Jared McCain a Oklahoma City Thunder
- A Oklahoma City: Jared McCain
- A Philadelphia: una primera + tres segundas rondas
James Harden a Cleveland Cavaliers
- A Cleveland: James Harden
- A LA Clippers: Darius Garland + una segunda ronda
Nikola Vucevic a Boston Celtics
- A Boston: Nikola Vucevic + 2ª ronda 2027
- A Chicago: Anfernee Simons + 2ª ronda 2026
Jaden Ivey a Chicago Bulls
- A Chicago: Jaden Ivey + Mike Conley Jr.
- A Detroit: Kevin Huerter, Dario Saric + pick swap
Jaren Jackson Jr. a Utah Jazz
- A Utah: Jaren Jackson Jr., John Konchar, Jock Landale, Vince Williams Jr.
- A Memphis: Walter Clayton Jr., Kyle Anderson, Taylor Hendricks, Georges Niang + tres primeras rondas futuras
Trae Young a Washington
- A Washington: Trae Young
- A Atlanta: C.J. McCollum + Corey Kispert
Dennis Schröder a Cleveland
- A Cleveland: Dennis Schröder + Keon Ellis
- A Sacramento: De’Andre Hunter
- A Chicago: Dario Saric + 2ª ronda 2029
Vit Krejci a Portland
- A Portland: Vit Krejci
- A Atlanta: Duop Reath + dos segundas rondas futuras
