Todos los traspasos del cierre de mercado de fichajes 2026 de la NBA

Se acabó el trade deadline de la NBA 2025-26. Y, pese a semanas de ruido, el desenlace dejó pocas sorpresas en la recta final: Giannis Antetokounmpo terminó quedándose en Milwaukee y el gran culebrón no estalló a última hora.

La gran sacudida final llegó en forma de traspaso inesperado: Ivica Zubac, rumbo a los Indiana Pacers, en uno de esos movimientos que cambian el panorama de golpe cuando ya parecía que todo estaba hecho.

Más allá de ese “shock” final, el mercado deja operaciones potentes que han marcado el mes, con Anthony Davis terminando en los Washington Wizards, y otro fichaje de enorme impacto como el de Trae Young, también con destino Washington, en una reconfiguración agresiva de los capitalinos.

También ha sido destacado el traspaso de James Harden a los Cavs, un movimiento tan inesperado como imprevisible en cuanto a cómo le irá tanto a Cleveland como a los Clippers. Sin Zubac ni Harden, Kawhi Leonard será el máximo referente de un equipo que no se puede permitir el lujo de “tanquear” en lo que queda de temporada, ya que Oklahoma City es quien posee su primera ronda del próximo draft.

Los movimientos

Estos han sido entonces todos los traspasos del cierre de mercado de fichajes de la NBA 2026: