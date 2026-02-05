Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Madrid-BarçaRivales BarçaSorteo Copa del ReySemifinales Copa del ReyMercado NBA hoyDónde ver Madrid-BarçaReal Madrid - Barcelona HorarioSemifinales Copa ReinaBetis-AtléticoLesión Laia AleixandriSimeoneBaskonia-BarçaDubai - Real MadridTopuriaRashfordLuis Campos PedriCarolina MarínSzczesny CláusulaClasificación Volta Comunitat ValencianaAlbaceteGiannis AntetokounmpoEtapa 2 Volta Comunitat ValencianaDónde ver Seis NacionesJuegos Olímpicos InviernoPellegrini Betis-AtléticoJuan JoséMarc MárquezBalizaSeis NacionesCruces playoffs ChampionsFechas playoffs ChampionsPasapalabraPensionistasAlguersuari AlonsoLotería NacionalBonolotoPrimitiva
instagramlinkedin

NBA

Todos los traspasos del cierre de mercado de fichajes 2026 de la NBA

Muchos nombres propios en un periodo de traspasos que ha dejado grandes movimientos

James Harden, uno de los nombres propios de este mercado de traspasos

James Harden, uno de los nombres propios de este mercado de traspasos / Jae C. Hong / AP

Joan Fonollà

Joan Fonollà

Se acabó el trade deadline de la NBA 2025-26. Y, pese a semanas de ruido, el desenlace dejó pocas sorpresas en la recta final: Giannis Antetokounmpo terminó quedándose en Milwaukee y el gran culebrón no estalló a última hora.

La gran sacudida final llegó en forma de traspaso inesperado: Ivica Zubac, rumbo a los Indiana Pacers, en uno de esos movimientos que cambian el panorama de golpe cuando ya parecía que todo estaba hecho.

Más allá de ese “shock” final, el mercado deja operaciones potentes que han marcado el mes, con Anthony Davis terminando en los Washington Wizards, y otro fichaje de enorme impacto como el de Trae Young, también con destino Washington, en una reconfiguración agresiva de los capitalinos.

También ha sido destacado el traspaso de James Harden a los Cavs, un movimiento tan inesperado como imprevisible en cuanto a cómo le irá tanto a Cleveland como a los Clippers. Sin Zubac ni Harden, Kawhi Leonard será el máximo referente de un equipo que no se puede permitir el lujo de “tanquear” en lo que queda de temporada, ya que Oklahoma City es quien posee su primera ronda del próximo draft.

Noticias relacionadas

Los movimientos

Estos han sido entonces todos los traspasos del cierre de mercado de fichajes de la NBA 2026:

Todos los movimientos del cierre de mercado de traspasos 2026 de la NBA

Tyus Jones a Dallas Mavericks

  • A Dallas: Tyus Jones
  • A Charlotte: Malaki Branham

Ivica Zubac a Indiana Pacers

  • A Indiana: Ivica Zubac, Kobe Brown
  • A LA Clippers: Bennedict Mathurin, Isaiah Jackson, dos primeras rondas futuras (una de ellas la de 2026 protegida del 1-4 y del 10-30) y una segunda ronda

Eric Gordon a Memphis Grizzlies

  • A Memphis: Eric Gordon + intercambio de rondas 2032
  • A Philadelphia: intercambio de rondas 2032(para garantizar el contrato 'two-way' de Dominic Barlow)

Hunter Tyson a Brooklyn Nets

  • A Brooklyn: Hunter Tyson + 2ª ronda 2032
  • A Denver: peor 2ª ronda 2026 entre la de Clippers o Hawks

José Alvarado a New York Knicks

  • A New York: José Alvarado
  • A New Orleans: Dalen Terry + dos segundas rondas futuras

Nick Richards a Milwaukee Bucks

  • A Milwaukee: Nick Richards + Nigel Hayes-Davis
  • A Phoenix: Amir Coffey + Cole Anthony

Chris Boucher a Utah Jazz

  • A Utah: Chris Boucher + una segunda ronda
  • Boston: libera espacio y se acerca al umbral del impuesto

Luke Kennard a Los Ángeles Lakers

  • A Lakers: Luke Kennard
  • A Atlanta: Gabe Vincent + 2ª ronda del Draft 2032

Ayo Dosunmu a Minnesota Timberwolves

  • A Minnesota: Ayo Dosunmu + Julian Phillips
  • A Chicago: Rob Dillingham, Leonard Miller + cuatro segundas rondas

Trayce Jackson-Davis a Toronto Raptors

  • A Toronto: Trayce Jackson-Davis
  • A Golden State: una segunda ronda

Guerschon Yabusele a Chicago Bulls

  • A Chicago: Guerschon Yabusele
  • A New York: Dalen Terry

Kristaps Porzingis a Golden State Warriors

  • A Golden State: Kristaps Porzingis
  • A Atlanta: Jonathan Kuminga + Buddy Hield

Tyus Jones a Charlotte Hornets

  • A Charlotte: Tyus Jones + dos segundas rondas
  • A Orlando: evita el impuesto de lujo

Lonzo Ball a Utah Jazz

  • A Utah: Lonzo Ball + dos segundas rondas
  • A Cleveland: liberan salario

Jock Landale a Atlanta Hawks

  • A Atlanta: Jock Landale
  • A Utah: dinero

Coby White a Charlotte Hornets

  • A Charlotte: Coby White
  • A Chicago: Collin Sexton, Ousmane Dieng + tres segundas rondas

Anthony Davis a Washington Wizards

  • A Washington: Anthony Davis, Jaden Hardy, D’Angelo Russell, Dante Exum
  • A Dallas: Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III + dos primeras y tres segundas rondas

Jared McCain a Oklahoma City Thunder

  • A Oklahoma City: Jared McCain
  • A Philadelphia: una primera + tres segundas rondas

James Harden a Cleveland Cavaliers

  • A Cleveland: James Harden
  • A LA Clippers: Darius Garland + una segunda ronda

Nikola Vucevic a Boston Celtics

  • A Boston: Nikola Vucevic + 2ª ronda 2027
  • A Chicago: Anfernee Simons + 2ª ronda 2026

Jaden Ivey a Chicago Bulls

  • A Chicago: Jaden Ivey + Mike Conley Jr.
  • A Detroit: Kevin Huerter, Dario Saric + pick swap

Jaren Jackson Jr. a Utah Jazz

  • A Utah: Jaren Jackson Jr., John Konchar, Jock Landale, Vince Williams Jr.
  • A Memphis: Walter Clayton Jr., Kyle Anderson, Taylor Hendricks, Georges Niang + tres primeras rondas futuras

Trae Young a Washington

  • A Washington: Trae Young
  • A Atlanta: C.J. McCollum + Corey Kispert

Dennis Schröder a Cleveland

  • A Cleveland: Dennis Schröder + Keon Ellis
  • A Sacramento: De’Andre Hunter
  • A Chicago: Dario Saric + 2ª ronda 2029

Vit Krejci a Portland

  • A Portland: Vit Krejci
  • A Atlanta: Duop Reath + dos segundas rondas futuras

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL