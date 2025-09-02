Tradición, raíces y orgullo: el Dreamland Gran Canaria presenta sus nuevas equipaciones

El Dreamland Gran Canaria realizó su tradicional presentación de curso en el Centro Comercial Alisios. Un pistoletazo de salida a la temporada que año a año se ha ido convirtiendo en la primera toma de contacto de la plantilla del conjunto amarillo con la afición, que una ocasión más tomó la plaza central del centro comercial para disfrutar de una jornada lúdica y festiva marcada, como no podía ser de otra forma, por la presentación de las equipaciones del curso 25/26.

Una vez presentado el equipo en su totalidad, con la excepción de un Nico Brussino que aterriza en la madrugada del martes al miércoles, fue el momento de desvelar las tres nuevas casacas que los jugadores claretianos defenderán en esta inminente temporada en la que se volverá a competir en Liga Endesa, y en la que se debutará en la FIBA Basketball Champions League.

Con una marcada influencia aborigen, el Dreamland Gran Canaria sigue apostando por sus orígenes y por representar con orgullo la tierra. En unas equipaciones que han sido posible gracias a la estrecha colaboración con la Agencia 22 Grados, las pintaderas cobran un sentido trascendental tanto en la primera como en la segunda camiseta de juego.

Las pintaderas canarias eran sellos con motivos geométricos hechos de barro, madera o piedra por los antiguos habitantes de las islas, especialmente en Gran Canaria, y servían para marcar graneros, para la decoración corporal o como forma de identificación familiar.

Fuente de inspiración en la actualidad en el mundo del arte, estas pintaderas toman las dos franjas de las camisetas tanto en la versión amarilla como en la azul, siendo ambas negativas entre sí.

Mike Tobey y Miquel Salvó fueron los encargados de vestir y mostrar estas camisetas antes de que le llegara el turno Braian Angola. El colombiano, recién aterrizado en la isla, se enfundó la tercera equipación, con tonos blancos y rosas, y que levantó mucha expectación entre los asistentes por su carácter disruptivo. Una camiseta que no tiene pintaderas, pero que sí lleva marcadas las líneas de los vientos alisios que tan trascendentales resultan a la hora de entender el amigable clima de nuestra tierra.

A la novedad de la implicación clave de la Agencia 22 Grados en la confección de estas equipaciones -como sucede también con la Campaña de Abonados, de similar temática-, se le suma la continuidad de Spalding como proveedor técnico. El tejido es 100% poliéster, con un liviano peso. Estructura de nido de abeja, y tejido abierto que permite una mejor y más rápida transpiración.

Este miércoles 3 de septiembre, fecha de arranque de la Campaña de Abonados del Dreamland Gran Canaria para el curso 25/26, también saldrá a la venta un avance de las equipaciones amarillas y azules que solo estarán disponibles a la venta para abonados. Será a mediados de septiembre cuando se reponga el stock con más unidades disponibles, siempre en la Tienda Oficial del Club Baloncesto Gran Canaria situada en la primera planta del Centro Comercial Las Ramblas.

En el acto del Centro Comercial Alisios estuvo presente todo el equipo del Dreamland Gran Canaria, que fue presentado entre vítores y aplausos de la afición. Estuvieron arropados por Sitapha Savané, presidente del Club Baloncesto Gran Canaria, que ejerció de anfitrión a figuras políticas relevantes como Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria; Augusto Hidalgo, vicepresidente y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda; Aridany Romero, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria; Leticia López, gerente del Instituto Insular de Deportes; y Carla Campoamor, concejala de Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.