Tosan Evbuomwan, primera baja del Barça de Sekulic y adiós a la Supercopa

El Barça de basket ha comunicado la lesión de uno de sus nuevos fichajes: Tosan Evbuomwan. El jugador británico no estará disponible en las próximas tres semanas por una subluxación del hombro que le impedirá formar parte del equipo durante la pretemporada y perderse prácticamente la totalidad del mes de septiembre. Por tanto, no llegará a tiempo para la Supercopa Endesa.

"El jugador Tosan Evbuomwan sufrió una subluxación del hombro izquierdo durante el partido con la selección de Gran Bretaña, disputado el pasado domingo. Seguirá un tratamiento rehabilitador y será reevaluado en tres semanas", informa el escrito del club azulgrana. Como se comenta, la lesión se produjo con su combinado nacional.

Se trata del primer contratiempo del Barça de Sekulic, que deberá crear una química exprés en el equipo para afrontar la Supercopa. El primer torneo importante de la temporada se celebrará el fin de semana del 19 y 20 de septiembre, en Badalona. El conjunto azulgrana será uno de los participantes juntamente con Valencia Basket, Baskonia y el anfitrión, el ASISA Joventut.

La ausencia de Evboumwan es una mala noticia para el Barça, ya que el inglés puede ser uno de los 'tapados' de este mercado de verano. Se trata de un jugador capaz de liderar a una plantilla en Europa si mantiene el nivel que ha mostrado en competiciones como la G-League. Un ala-pívot de gran nivel que está dispuesto a ganarse un puesto en el quinteto inicial de Sekulic.

Buen debut con Inglaterra

El inglés precisamente debutaba con su selección en estas ventanas FIBA y no ha podido acabar de la peor manera. Sin embargo, las sensaciones en el partido ante Suiza fueron muy buenas, con 21 puntos, además de tres rebotes y dos asistencias que le permitieron alcanzar los 19 de valoración. Si todo evoluciona favorablemente, se perdería como mucho el primer partido de Euroliga.

Lo que está claro es que Evboumwan no estará disponible para el amistoso ante el MoraBanc Andorra, para la Liga Catalana ni para la Supercopa. En caso de perderse también la primera jornada continental, no estaría presente en el debut del Barça en el Palau Blaugrana ante el Anadolu Efes. La segunda jornada será fuera ante Dubai, lo que será un duelo con mucho 'morbo', contra Xavi Pascual y Tornike Shengelia.