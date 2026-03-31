El Torneig Ciutat d’Alaior (Menorca) crece: 125 equipos, siete sedes y presencia internacional

Menorca volverá a respirar baloncesto base esta Semana Santa con una de las citas más consolidadas del calendario formativo. El Torneig de Bàsquet Base Ciutat d’Alaior celebrará su vigésimo segunda edición entre los días 2 y 4 de abril de 2026, después de que la organización tuviera que ajustar las fechas inicialmente previstas por las inclemencias meteorológicas, que complicaban la llegada de varios equipos a la isla.

La magnitud del torneo vuelve a confirmar su crecimiento. En esta edición participarán 125 equipos de categorías infantil y cadete, tanto masculinas como femeninas, con cerca de 2.000 personas implicadas en un evento que convertirá a Menorca en uno de los grandes focos del baloncesto de formación durante tres días.

Entre los clubes participantes destacan nombres de peso como Valencia Basket y Joventut de Badalona, además de la presencia habitual de numerosos equipos de las Islas Baleares, pieza fundamental de la competición. El torneo refuerza además su perfil internacional con la participación de conjuntos procedentes de Alemania y Japón, un salto más en la proyección de una cita que lleva años creciendo dentro del panorama nacional.

Una de las grandes novedades de esta edición será el despliegue territorial. Por primera vez, el torneo contará con un formato expandido con siete sedes repartidas por Menorca: Alaior, Maó (con dos sedes), Sant Lluís, Ferreries, Es Migjorn y Ciutadella.

Un salto organizativo que consolida el campeonato como una de las referencias del baloncesto base en España y que permitirá extender el ambiente competitivo y la convivencia entre equipos y aficiones por toda la isla.

En el cuadro femenino también se espera un nivel especialmente alto, con equipos como Osona, Minguella y Sant Adrià, mientras que entre los clásicos del torneo figuran clubes como Minguella, que alcanzará su vigésima participación consecutiva, además de El Círcol, Sant Joan Despí o Cantera Sant Adrià.

Otro de los puntos fuertes será la cobertura digital. Todos los partidos podrán seguirse en streaming a través de la web oficial del club organizador, y también habrá seguimiento en tiempo real de resultados y clasificaciones. Las finales, además, contarán con comentaristas, un añadido que refuerza la apuesta del torneo por ampliar su visibilidad y profesionalizar la experiencia competitiva.

El campeonato cerrará el sábado 4 de abril a las 18:30 horas con la ceremonia oficial de clausura y entrega de trofeos, broche final para una edición que aspira a llevar el Torneig de Bàsquet Base Ciutat d’Alaior a un nuevo escalón.