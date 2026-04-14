NBA
Este es el TOP 10 de las camisetas de la NBA más vendidas en España
Las camisetas NBA más vendidas en Europa y el impacto del mercado español
La NBA ha difundido los últimos datos de ventas de camisetas y merchandising en Europa y Oriente Medio, un termómetro cada vez más revelador del impacto global de la liga.
Las nuevas cifras confirman el dominio comercial de Luka Dončić y de Los Angeles Lakers en la región, mientras que el desglose correspondiente a España apunta a dinámicas propias que consolidan el creciente interés del público local por el baloncesto estadounidense.
Luka Dončić, líder absoluto en Europa
Luka Dončić encabeza la lista de camisetas más vendidas en Europa, consolidando su impacto global.
El jugador de Los Angeles Lakers se mantiene como la figura más demandada, seguido por Anthony Edwards, Victor Wembanyama, Shai Gilgeous-Alexander y Stephen Curry.
Wembanyama, además, lidera las ventas en Francia y se sitúa tercero en el ranking continental.
Los Lakers, reyes del merchandising
En cuanto a equipos, Los Angeles Lakers vuelven a ocupar el primer puesto en ventas de merchandising en Europa.
Tras ellos se sitúan Chicago Bulls, Boston Celtics, Golden State Warriors y San Antonio Spurs, confirmando la fortaleza histórica de estas franquicias en el mercado internacional.
El fenómeno europeo y el impulso de los rookies
La presencia de jugadores europeos en el top de ventas continúa creciendo. Dončić y Wembanyama destacan, pero también aparece con fuerza el rookie Cooper Flagg, que alcanza su mejor posición hasta la fecha (n.º 10) y se cuela en el top 10 de varios mercados clave, incluido España.
Las ventas en España: equipos más populares
El mercado español presenta un comportamiento propio, con una mezcla de tradición, estrellas emergentes y afinidad histórica hacia ciertas franquicias.
Este es el TOP 10 de las camisetas de franquicias NBA más vendidas en España:
El resto de camisetas que forman parte del TOP 10 son:
- TOP 6: Minnesota Timberwolves
- TOP 7: Miami Heat
- TOP 8: Philadelphia 76ers
- TOP 9: San Antonio Spurs
- TOP 10: Milwaukee Bucks
Los jugadores más vendidos en España
El liderazgo de Dončić también se refleja en España, donde encabeza la lista de camisetas más compradas. Destaca la presencia del español Hugo González, situado en el segundo puesto con la camiseta de los Boston Celtics.
Este es el TOP 10 de jugadores más vendidos en España:
- TOP 1: Luka Dončić (Los Angeles Lakers)
- TOP 2: Hugo González (Boston Celtics)
- TOP 3: Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)
- TOP 4: Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)
- TOP 5: Stephen Curry (Golden State Warriors)
- TOP 6: Cooper Flagg (Dallas Mavericks)
- TOP 7: Cade Cunningham (Detroit Pistons)
- TOP 8: LeBron James (Los Angeles Lakers)
- TOP 9: Reed Edgecombe (Philadelphia 76ers)
- TOP 10: Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)
Un mercado en plena efervescencia
La publicación de estos datos coincide con el inicio del 2026 SoFi NBA Play-In Tournament, que arranca mañana, y con los Playoffs de la NBA 2026, que comenzarán el 18 de abril.
El interés por la competición y por sus estrellas continúa impulsando las ventas en toda Europa, con España consolidándose como uno de los mercados más dinámicos.
- Santi Cañizares alucina con los futbolistas del Barça: 'No son capaces de decirles nada
- Flick denuncia las primeras artimañas de Simeone ante el delegado de la UEFA
- Haruna Babangida, la joya que volvía locos a los veteranos del Barça y no llegó al primer equipo: “Con 15 años era el mejor del mundo”
- La convocatoria de Flick antes de viajar a Madrid para el Atlético-Barça de la Champions
- Lamine Yamal reta a Simeone antes del Atlético - Barça de Champions: 'A ver si el Cholo me hace un favor...
- Juan Carlos Ferrero, extrenador de Carlos Alcaraz: 'Me equivoqué, pero las distracciones cada vez son más golosas
- Alarma con Kees Smit, el 'nuevo Pedri': 'Podría rescindir su contrato por unos cientos de miles y marcharse libremente al City, Madrid o Barça
- El Barça deja en ‘stand by’ la vía Ruud Nijstad