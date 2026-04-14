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Este es el TOP 10 de las camisetas de la NBA más vendidas en España

Las camisetas NBA más vendidas en Europa y el impacto del mercado español

Este es el TOP 10 de las camisetas de la NBA más vendidas en España

Este es el TOP 10 de las camisetas de la NBA más vendidas en España / Archivo

Mariona Carol

Mariona Carol

La NBA ha difundido los últimos datos de ventas de camisetas y merchandising en Europa y Oriente Medio, un termómetro cada vez más revelador del impacto global de la liga.

Las nuevas cifras confirman el dominio comercial de Luka Dončić y de Los Angeles Lakers en la región, mientras que el desglose correspondiente a España apunta a dinámicas propias que consolidan el creciente interés del público local por el baloncesto estadounidense.

Luka Dončić, líder absoluto en Europa

Luka Dončić encabeza la lista de camisetas más vendidas en Europa, consolidando su impacto global.

El jugador de Los Angeles Lakers se mantiene como la figura más demandada, seguido por Anthony Edwards, Victor Wembanyama, Shai Gilgeous-Alexander y Stephen Curry.

Wembanyama, además, lidera las ventas en Francia y se sitúa tercero en el ranking continental.

Los Lakers, reyes del merchandising

En cuanto a equipos, Los Angeles Lakers vuelven a ocupar el primer puesto en ventas de merchandising en Europa.

Tras ellos se sitúan Chicago Bulls, Boston Celtics, Golden State Warriors y San Antonio Spurs, confirmando la fortaleza histórica de estas franquicias en el mercado internacional.

El fenómeno europeo y el impulso de los rookies

La presencia de jugadores europeos en el top de ventas continúa creciendo. Dončić y Wembanyama destacan, pero también aparece con fuerza el rookie Cooper Flagg, que alcanza su mejor posición hasta la fecha (n.º 10) y se cuela en el top 10 de varios mercados clave, incluido España.

Las ventas en España: equipos más populares

El mercado español presenta un comportamiento propio, con una mezcla de tradición, estrellas emergentes y afinidad histórica hacia ciertas franquicias.

Este es el TOP 10 de las camisetas de franquicias NBA más vendidas en España:

TOP 1: Los Angeles Lakers

TOP 1: Los Angeles Lakers

CAMISETA LAKERS

CAMISETA LAKERS / Archivo

TOP 2: Boston Celtics

TOP 2: Boston Celtics

CAMISETA BOSTON CELTICS

CAMISETA BOSTON CELTICS / Archivo

TOP 3: Chicago Bulls

TOP 3: Chicago Bulls

CAMISETA CHICAGO BULLS

CAMISETA CHICAGO BULLS / Archivo

TOP 4: Golden State Warriors

TOP 4: Golden State Warriors

CAMISETA GOLDEN STATE WARRIORS

CAMISETA GOLDEN STATE WARRIORS / Archivo

TOP 5: New York Knicks

TOP 5: New York Knicks

CAMISETA NY KNICKS

CAMISETA NY KNICKS / Archivo

El resto de camisetas que forman parte del TOP 10 son:

  • TOP 6: Minnesota Timberwolves
  • TOP 7: Miami Heat
  • TOP 8: Philadelphia 76ers
  • TOP 9: San Antonio Spurs
  • TOP 10: Milwaukee Bucks

Los jugadores más vendidos en España

El liderazgo de Dončić también se refleja en España, donde encabeza la lista de camisetas más compradas. Destaca la presencia del español Hugo González, situado en el segundo puesto con la camiseta de los Boston Celtics.

Este es el TOP 10 de jugadores más vendidos en España:

  • TOP 1: Luka Dončić (Los Angeles Lakers)
Luka Doncic, jugador de Los Ángeles Lakers

Luka Doncic, jugador de Los Ángeles Lakers / Jessie Alcheh

  • TOP 2: Hugo González (Boston Celtics)
Hugo González, jugador de los Celtics

Hugo González, jugador de los Celtics / @celtics

  • TOP 3: Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)
Anthony Edwards, la estrella de los Timberwolves

Anthony Edwards, la estrella de los Timberwolves / David Zalubowski

  • TOP 4: Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)
Shai Gilgeous-Alexander rompe el récord de Chamberlain de partidos seguidos con más de 20 puntos

Shai Gilgeous-Alexander rompe el récord de Chamberlain de partidos seguidos con más de 20 puntos / @okcthunder

  • TOP 5: Stephen Curry (Golden State Warriors)
Stephen Curry ya es el 20º máximo anotador en la historia de la NBA

Stephen Curry ya es el 20º máximo anotador en la historia de la NBA / AP

  • TOP 6: Cooper Flagg (Dallas Mavericks)
Dallas Mavericks forward Cooper Flagg, right, looks to pass the ball while guarded by Utah Jazz guard Isaiah Collier, left, during the first half of an NBA basketball game, Monday, Dec. 15, 2025, in Salt Lake City. (AP Photo/Tyler Tate)

Dallas Mavericks forward Cooper Flagg, right, looks to pass the ball while guarded by Utah Jazz guard Isaiah Collier, left, during the first half of an NBA basketball game, Monday, Dec. 15, 2025, in Salt Lake City. (AP Photo/Tyler Tate) / Associated Press/LaPresse / LAP

  • TOP 7: Cade Cunningham (Detroit Pistons)
Detroit Pistons guard Cade Cunningham, left, drives to the basket against Boston Celtics guard Hugo Gonzalez, right, during the first half of an NBA basketball game, Monday, Dec. 15, 2025, in Boston. (AP Photo/Charles Krupa)

Detroit Pistons guard Cade Cunningham, left, drives to the basket against Boston Celtics guard Hugo Gonzalez, right, during the first half of an NBA basketball game, Monday, Dec. 15, 2025, in Boston. (AP Photo/Charles Krupa) / Associated Press/LaPresse / LAP

  • TOP 8: LeBron James (Los Angeles Lakers)
LeBron James, con Los Ángeles Lakers

LeBron James, con Los Ángeles Lakers / Julio Cesar Rivas

  • TOP 9: Reed Edgecombe (Philadelphia 76ers)
Reed Edgecombe

Reed Edgecombe / Archivo

  • TOP 10: Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)
Victor Wembanyama era uno de los principales atractivos de la última noche del fin de semana del All-Star de la NBA.

Victor Wembanyama era uno de los principales atractivos de la última noche del fin de semana del All-Star de la NBA. / ·

Un mercado en plena efervescencia

La publicación de estos datos coincide con el inicio del 2026 SoFi NBA Play-In Tournament, que arranca mañana, y con los Playoffs de la NBA 2026, que comenzarán el 18 de abril.

Noticias relacionadas y más

El interés por la competición y por sus estrellas continúa impulsando las ventas en toda Europa, con España consolidándose como uno de los mercados más dinámicos.

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