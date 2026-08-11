Tony Parker, eufórico: un ex compañero se compromete con el ASVEL

El ASVEL Villeurbanne vive un momento complicado, aunque parece que las piezas empiezan a encajar para el conjunto de Tony Parker, que tiene muy cerca cerrar la venta del equipo a los ex propietarios de los Lakers, la familia Buss, y algunos jugadores ya empiezan a ver con buenos ojos formar parte de la plantilla francesa el próximo año tras ver como algunas de las estrellas atadas se desdijeron del acuerdo.

Tony Parker se ha visto obligado a reconstruir su equipo por segunda vez durante la misma pretemporada, pero esta vez con muchos menos recursos, aunque, poco a poco, va logrando piezas para formar un equipo lo suficientemente fiable, aunque con mucho trabajo por delante.

Uno de los que han dicho ‘si’ al nuevo proyecto del ASVEL es el australiano de 37 años Patty Mills, que deja la Laguna Tenerife para realizar su primera incursión en la Euroliga de la mano de su amigo Parker con el que compartió muchos años en Texas.

Mills viene de brillar en la Liga Endesa con la Laguna Tenerife y ahora da el salto a la Euroliga / ACB

Juntos en San Antonio

Mills pasó la etapa más decisiva de su carrera en la NBA en San Antonio, jugando 10 temporadas con la franquicia y consolidándose como uno de los escoltas de mayor confianza de Gregg Popovich desde el banquillo.

Su mayor logro con el equipo llegó en 2014, cuando ayudó a los Spurs a derrotar al Miami Heat en las Finales de la NBA. Mills desempeñó un papel fundamental en esa serie final, promediando 10,2 puntos con un 56,5% de acierto en triples a lo largo de las Finales.

Su llegada al ASVEL lo reunirá con Tony Parker, su antiguo compañero en los Spurs y actual entrenador y presidente del ASVEL. Ambos compartieron la cancha durante varias temporadas y juntos levantaron el campeonato de 2014 después de jugar 430 encuentros con los Spurs.

Bronce con Australia

Permaneció en San Antonio hasta 2021, y luego jugó para los Brooklyn Nets (2021-23), Atlanta Hawks (2023-24), Miami Heat (2023-24), Utah Jazz (2024-25) y Los Angeles Clippers (2024-25). En su carrera, disputó 1020 partidos en la NBA, 921 de temporada regular y 99 de playoffs.

Patty Mills es una leyenda para Australia, con cinco participaciones olímpicas y una medalla / FIBA

Para Australia, Mills siempre ha sido motivo de orgullo, representando al país en la NBA antes de dar un salto de calidad a nivel internacional: en 2021, él y sus compañeros lideraron a los Boomers a su primera medalla olímpica, el bronce en los Juegos de Tokio.

El base ha representado a Australia en cinco Juegos Olímpicos (2008, 2012, 2016, 2021, 2024) y es el quinto máximo anotador en la historia del baloncesto olímpico con 567 puntos, sin promediar nunca menos de 14,2 puntos por partido en ninguna de las Olimpiadas en las que ha participado, una racha que le valió el apodo de "FIBA Patty".