Tony Parker, de la euforia a la crisis en el ASVEL Villeurbanne

Tony Parker, flamante nuevo entrenador y al mismo tiempo presidente del ASVEL Villeurbanne, ha pasado de la euforia del nuevo proyecto en la Euroliga a ver como se desmorona todo lo que había planeado en apenas unas semanas.

La ex estrella francesa llegó con fuerza al banquillo del ASVEL con la idea de construir un proyecto ganador en el equipo que tocó fondo en la Euroliga la pasada temporada -solo ocho victorias- y lo hacía de la mano de un proyecto exhuberante, millonario, que le llevó a atraer algunas de las estrellas en el mercado.

Aunque su presupuesto inicial de 59 millones de euros que prometían un equipo entre la élite, ha visto como el proyecto se ha desinflado de manera alarmante al conocerse que uno de los inversores chinos que iba a aportar 24 millones de euros, no ha sido aceptado por la Liga francesa al no considerarse que son garantizados.

Sylvain Francisco había firmado por el ASVEL pero acaba en el Olympiacos / X

Fuga de fichajes

Una decisión del comité de control económico de la liga francesa que ha hecho mucho daño a Parker, que ahora ve como algunos de los jugadores que ya tenía firmados como Sylvain Francisco, que ya se ha decidido por el Panathinaikos.

Del resto de fichajes rutilantes, como el del alemán Daniel Theis o Nick Wailer-Babb, no se conoce su futuro, aunque todo apunta a que también se buscarán la vida en busca de un contrato millonario que parece que el ASVEL no les puede ofrecer. Daniel Theis se ha convertido ahora en una opción para el Barça, que va en busca de un pívot titular y está en disposición de poder ofrecerle un gran contrato aunque debería negociar su salida del conjunto francés.

Tony Parker toma las riendas del ASVEL como entrenador pero el macro proyecto se tambalea / EUROLEAGUE

De la euforia en el ASVEL se ha pasado a la depresión absoluta. De hecho, el equipo no ha realizado ni una sola operación oficial desde el pasado 8 de julio y todo apunta que la desbandada será general, dejando a Tony Parker sin el proyecto soñado. De momento, no se conocen las intenciones de la estrella francesa aunque nadie descarta que acabe tomando una drástica decisión: abandonar la dirección en el banquillo ante la imposibilidad de plantar cara a los ‘grandes’ de la Euroliga.