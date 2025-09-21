Toni Naspler regresa al Caja Rural CB Zamora

Muy buenas noticias en el Caja Rural CB Zamora que ha anunciado la incorporación inmediata al equipo de Tony Naspler (Manresa, 11/07/2003), base de 1,97 metros que llega plenamente recuperado de sus recientes molestias físicas y se pondrá a las órdenes de Saúlo Hernández. Su retorno era un movimiento muy esperado por la afición y por el cuerpo técnico que considera a Naspler una pieza de confianza dentro del sistema. Naspler llega tras varias semanas a pleno rendimiento en dinámica profesional y dispuesto a seguir haciendo historia en la capital del Duero.

La llegada de Naspler se produce a las puertas del inicio de la Primera FEB 2025/26, con el debut del equipo este sábado 27 de septiembre en la pista del Grupo Alega Cantabria. De confirmarse su ritmo competitivo, podría debutar ya con el primer equipo y, en cualquier caso, el público zamorano podrá verle en acción en el Ángel Nieto el sábado 4 de octubre, en el estreno como locales en la visita del Grupo Tizona Burgos (17:30).

Formado en la cantera del Bàsquet Manresa, donde firmó su primer contrato profesional en 2021, Naspler creció deportivamente en posiciones interiores antes de reconducir su juego a la dirección desde la posición de base.

Con el CB Zamora ha firmado hitos relevantes: máximo asistente histórico del club en LEB Plata (313); récord de asistencias en una final de Copa LEB Plata (10); récord de asistencias en un partido del CB Zamora (12); y mejor porcentaje en triples de la LEB Plata 2023/24 (55,8%; 24/43 en liga regular). En el plano internacional, ha sido habitual en la selección española de formación (U13–U20), campeón de Europa U16 (2019) y participante en la Basketball Champions League con BAXI Manresa (2022).

Vía: La Opinión de Zamora