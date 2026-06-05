Tomic ya mira al curso siguiente: "Espero estar al cien por cien"

El pasado 29 de marzo el ASISA Joventut se enfrentaba al Dreamland Gran Canaria en el Olímpic. Ante Tomic, que había estado apartado del equipo por unas molestias musculares, regresaba a la acción. Y para desgracia de todos, cuando apenas llevaba dos minutos en pista, pidió el cambio.

Las alarmas se encendieron, y las noticias que llegaron no fueron positivas. El pívot croata iba a estar fuera del equipo un buen tiempo. Nadie pensaba que iba a ser tanto, pero el problema muscular era serio. Así recuerda Tomic el momento: “Resumo este proceso en varias fases. Primero, el día de la lesión, en el que no sabes lo que está pasando. Y luego, con las pruebas, donde te das cuenta de que no vas a volver a jugar este año.

"Es duro, pero es un proceso que le pasa a todos los jugadores. Tengo que tener paciencia. Perderme los partidos más importantes es duro, pero intento ayudar como pueda al equipo, aunque no pueda jugar. Los pronósticos iniciales eran que podía volver esta temporada, pero al final la lesión es bastante complicada y necesita tiempo. A estas alturas de temporada, es mejor mirar el curso que viene, donde espero estar al 100%”.

Ante Tomic y Ricky Rubio, en un partido con el Asisa Joventut // ACB PHOTO - DAVID GRAU / MARC DEL RÍO

Objetivo: cuidarse físicamente

El croata espera llegar bien para la próxima temporada. Para ello, debe cuidarse, algo que casa a la perfección con la filosofía de ASISA. Para Tomic, “hay que cuidarse ahora para llegar bien a los 60 años. Las cosas básicas son la dieta, dormir bien y hacer deporte.

"En nuestro caso es un poco extremo, el caso profesional, pero hay que caminar, trabajar en el gimnasio, que luego será importante. Bienvejecer casa muy bien con cada deportista, por eso estamos viendo a muchos jugadores con 40 años", explicaba a los medios del club.

"La gente es consciente de la importancia de la salud y todos queremos llegar bien a los 60-80. Es un eslogan interesante y muy aplicable para mí. Ser positivo te ayuda en todo, no solo en momentos duros. En cualquier momento de tu vida, elijo ser positivo. Al contrario, no ganas nada. La gente de tu alrededor también está mal. Por eso prefiero transmitir energía positiva para el bien de todos”, dijo el croata.

A Tomic le hubiera gustado ayudar al equipo en los play-offs pero no ha sido posible / Francisco Calabuig / PIM

Adiós a la fase decisiva

Tomic se ha perdido la fase decisiva de la temporada. Ausente en los cuartos de la BCL, tampoco podrá jugar los play-offs de la ACB. Pero en la mente del de Dubrovnik, sigue estando el competir al máximo. Hace un tiempo dijo que cada vez le quedaba menos para el adiós.

Ahora deja abierta la puerta a seguir disfrutando más años del baloncesto: ”Si me hubieras preguntado hace seis meses, te diría: igual acabo el año que viene, en julio de 2026. Pero ahora, estando lesionado, quiero jugar más. En este momento lo único que puedo decir es que depende de la salud. La cabeza quiere, pero el cuerpo a veces te dice otra cosa”,finalizó el croata.