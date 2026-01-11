Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barça - Madrid horarioBarcelona Madrid oncesBarça vs MadridBarça MadridFermínManchester CityCanceloDoncicRashfordLaporta MadridNeymarAdamaClasificación DakarSemifinales Copa ÁfricaMundial Cross 2026Mercado de Fichajes hoyIbon SuberbiolaEscudos SupercopaHaciendaJorge Rey
instagramlinkedin

ACB

Ante Tomic hace historia en la ACB

El pívot croata entró en el Top-3 de valoración histórica de la ACB con sus 9.461 créditos gracias la gran actuación en la victoria del Joventut contra San Pablo Burgos

Tomic, en una acción del partido

Tomic, en una acción del partido / @Penya1930

EFE

El San Pablo Burgos no pudo culminar la remontada y acabó cediendo ante el Joventut de Badalona (95-98) en un duelo físico y cargado de tensión hasta el último momento, cuando el intento de triple de Meindl frustró las esperanzas burgalesas al quedar atrapado el balón entre el tablero y el aro.

San Pablo Burgos - Joventut de Badalona (11-01-2026)

Liga Endesa

95
98
Alineaciones
San Pablo Burgos
(19+29+25+22): Samuels (10), Corbalán (19), Neto (14), Meindl (9), Fischer (2) -cinco inicial- Nzosa (4), Rodríguez (-), Gudmundsson (0), Rubio (2), Almazán (0), Happ (19) y Jackson (16).
Joventut de Badalona
(24+28+22+24): Rubio (4), Dekker (3), Allen (2), Hunt (35), Birgander (0) -cinco inicial- Drell (1), Kraag (13), Vives (8), Ruzic (4), Tomic (24), Hanga (4).
Árbitros
Francisco Araña, Alfonso Olivares, Ariadna Chueca. Eliminaron por faltas personales los jugadores del San Pablo Burgos Yannick Nzosa (min 34) y Ethan Happ (min 40) y el jugador del Joventut Badalona Yannick Kraag (min 38). Descalificados por doble tédcnica el entrenador de San Pablo Burgos, Porfi Fisac y el de Joventut de Badalona, Daniel Miret (min 37).
Incidencias
Partido correspondiente a la jornada 15 de la Liga Endesa celebrado en el Coliseum Burgos ante 9.206 espectadores. Antes del comienzo del partido se realizó un homenaje a Alex Barrera, ex jugador del San Pablo Burgos con la retirada de su camiseta.

El equipo de Porfi Fisac compitió de tú a tú frente al conjunto dirigido por Daniel Miret, llegó a dominar amplias fases del encuentro y peleó hasta el final, pero la mayor experiencia del Joventut en los momentos clave terminó siendo determinante con un Cameron Hunt que metió 35 puntos y Ante Tomic, que, con 24 puntos y 39 de valoración, fue el mejor del partido. Una cifra con la que se entró en el Top - 3 de valoración de la ACB (9.461 créditos), solo por detrás de Felipe Reyes (10.599) y Alberto Herreros (9.699).

El encuentro comenzó con buen tono ofensivo de Burgos, que tomó la iniciativa con canastas de Neto, Rubio y Fischer para situarse 7-2 en los primeros compases, sin embargo, el Joventut respondió con rapidez, encontrando puntos en Hunt y Tomic para equilibrar el marcador.

El primer cuarto fue muy igualado, con constantes intercambios de canastas y protagonismo para jugadores como Corbalán y Meindl en los locales, y Kraag y Tomic en los visitantes.

Tras un tramo final más acertado del Joventut, el primer periodo se cerró con ligera ventaja verdinegra (19-25).

En el segundo cuarto, el Joventut aumentó su renta apoyado en el acierto de Hanga, Dekker y Hunt, alcanzando diferencias cercanas a los diez puntos.

Burgos sufrió además dos golpes importantes: primero la retirada de Almazán por lesión y, poco después, Fischer tuvo que abandonar la pista con molestias, aunque más tarde pudo reincorporarse al juego.

Intento de remontada

Pese a las dificultades, el San Pablo no bajó los brazos y con Samuels, Corbalán y Meindl asumiendo responsabilidades ofensivas, los burgaleses fueron recortando diferencias hasta igualar el marcador a 42 tras una canasta de Meindl.

No obstante, el Joventut volvió a mostrar solidez en el tramo final del segundo cuarto, con Hunt y Tomic castigando desde el perímetro y cerca del aro para llegar al descanso con ventaja (48-52).

Tras el paso por vestuarios, el San Pablo Burgos dio un paso al frente y firmó su mejor tramo del partido con un parcial liderado por Samuels, Neto y Meindl permitió a los de Fisac voltear el marcador y alcanzar una renta máxima de ocho puntos (60-52).

No obstante, el conjunto de Daniel Miret reaccionó de la mano de Tomic, Kraag y un inspirado Ricky Rubio, que devolvieron la igualdad al marcador y devolvieron la ventaja a los verdinegros en los compases finales del cuarto.

Pese a los puntos de Jackson y Corbalán, el Joventut cerró el periodo por delante tras una canasta de Ruzic, dejando el choque completamente abierto de cara al último acto (73-74).

El Joventut arrancó mejor, con Hunt y Kraag castigando desde el exterior para abrir brecha (76-82), mientras Burgos sufría además la eliminación por faltas de Nzosa, un golpe importante en la rotación interior. Pese a ello, el conjunto de Fisac se mantuvo en partido gracias al empuje de Neto, Samuels y un combativo Corbalán.

El encuentro entró entonces en una fase muy caliente: una falta antideportiva de Hunt sobre Neto desató un revuelo que terminó con la expulsión de ambos entrenadores, Porfi Fisac y Daniel Miret, y, en medio del desconcierto, Burgos volvió a acercarse en el marcador, pero el Joventut encontró oxígeno en los tiros libres y en la experiencia de Tomic y Hanga para sostener su ventaja.

Noticias relacionadas y más

Con el partido en los últimos segundos, Jackson y Happ mantuvieron con vida a los burgaleses, pero el Joventut supo gestionar mejor el desenlace y tras varios fallos y un último intento desesperado de Meindl, cuyo lanzamiento quedó atascado entre el aro y el tablero, el encuentro se cerró con triunfo verdinegro.

TEMAS