ACB
Ante Tomic hace historia en la ACB
El pívot croata entró en el Top-3 de valoración histórica de la ACB con sus 9.461 créditos gracias la gran actuación en la victoria del Joventut contra San Pablo Burgos
EFE
El San Pablo Burgos no pudo culminar la remontada y acabó cediendo ante el Joventut de Badalona (95-98) en un duelo físico y cargado de tensión hasta el último momento, cuando el intento de triple de Meindl frustró las esperanzas burgalesas al quedar atrapado el balón entre el tablero y el aro.
Liga Endesa
SPB
CJB
|San Pablo Burgos
|(19+29+25+22): Samuels (10), Corbalán (19), Neto (14), Meindl (9), Fischer (2) -cinco inicial- Nzosa (4), Rodríguez (-), Gudmundsson (0), Rubio (2), Almazán (0), Happ (19) y Jackson (16).
|Joventut de Badalona
|(24+28+22+24): Rubio (4), Dekker (3), Allen (2), Hunt (35), Birgander (0) -cinco inicial- Drell (1), Kraag (13), Vives (8), Ruzic (4), Tomic (24), Hanga (4).
El equipo de Porfi Fisac compitió de tú a tú frente al conjunto dirigido por Daniel Miret, llegó a dominar amplias fases del encuentro y peleó hasta el final, pero la mayor experiencia del Joventut en los momentos clave terminó siendo determinante con un Cameron Hunt que metió 35 puntos y Ante Tomic, que, con 24 puntos y 39 de valoración, fue el mejor del partido. Una cifra con la que se entró en el Top - 3 de valoración de la ACB (9.461 créditos), solo por detrás de Felipe Reyes (10.599) y Alberto Herreros (9.699).
El encuentro comenzó con buen tono ofensivo de Burgos, que tomó la iniciativa con canastas de Neto, Rubio y Fischer para situarse 7-2 en los primeros compases, sin embargo, el Joventut respondió con rapidez, encontrando puntos en Hunt y Tomic para equilibrar el marcador.
El primer cuarto fue muy igualado, con constantes intercambios de canastas y protagonismo para jugadores como Corbalán y Meindl en los locales, y Kraag y Tomic en los visitantes.
Tras un tramo final más acertado del Joventut, el primer periodo se cerró con ligera ventaja verdinegra (19-25).
En el segundo cuarto, el Joventut aumentó su renta apoyado en el acierto de Hanga, Dekker y Hunt, alcanzando diferencias cercanas a los diez puntos.
Burgos sufrió además dos golpes importantes: primero la retirada de Almazán por lesión y, poco después, Fischer tuvo que abandonar la pista con molestias, aunque más tarde pudo reincorporarse al juego.
Intento de remontada
Pese a las dificultades, el San Pablo no bajó los brazos y con Samuels, Corbalán y Meindl asumiendo responsabilidades ofensivas, los burgaleses fueron recortando diferencias hasta igualar el marcador a 42 tras una canasta de Meindl.
No obstante, el Joventut volvió a mostrar solidez en el tramo final del segundo cuarto, con Hunt y Tomic castigando desde el perímetro y cerca del aro para llegar al descanso con ventaja (48-52).
Tras el paso por vestuarios, el San Pablo Burgos dio un paso al frente y firmó su mejor tramo del partido con un parcial liderado por Samuels, Neto y Meindl permitió a los de Fisac voltear el marcador y alcanzar una renta máxima de ocho puntos (60-52).
No obstante, el conjunto de Daniel Miret reaccionó de la mano de Tomic, Kraag y un inspirado Ricky Rubio, que devolvieron la igualdad al marcador y devolvieron la ventaja a los verdinegros en los compases finales del cuarto.
Pese a los puntos de Jackson y Corbalán, el Joventut cerró el periodo por delante tras una canasta de Ruzic, dejando el choque completamente abierto de cara al último acto (73-74).
El Joventut arrancó mejor, con Hunt y Kraag castigando desde el exterior para abrir brecha (76-82), mientras Burgos sufría además la eliminación por faltas de Nzosa, un golpe importante en la rotación interior. Pese a ello, el conjunto de Fisac se mantuvo en partido gracias al empuje de Neto, Samuels y un combativo Corbalán.
El encuentro entró entonces en una fase muy caliente: una falta antideportiva de Hunt sobre Neto desató un revuelo que terminó con la expulsión de ambos entrenadores, Porfi Fisac y Daniel Miret, y, en medio del desconcierto, Burgos volvió a acercarse en el marcador, pero el Joventut encontró oxígeno en los tiros libres y en la experiencia de Tomic y Hanga para sostener su ventaja.
Con el partido en los últimos segundos, Jackson y Happ mantuvieron con vida a los burgaleses, pero el Joventut supo gestionar mejor el desenlace y tras varios fallos y un último intento desesperado de Meindl, cuyo lanzamiento quedó atascado entre el aro y el tablero, el encuentro se cerró con triunfo verdinegro.
- Rodri vuelve a sonreír en la mayor goleada de la historia de la FA Cup
- Hansi Flick encuentra la fórmula: once de gala inédito para una gran final
- Una 'injusticia' que Bardghji ya conocía
- Barcelona - Madrid CFF: resumen, goles y resultado del partido de la Liga F
- David Villa revela el nombre del mejor futbolista con el que jugó: 'Con diferencia
- El Barça espera estar en la regla del 1-1 antes de verano
- El misterio alrededor del fichaje de Hamza por el Barça
- Designación arbitral de última hora para el clásico Barça - Madrid de Supercopa