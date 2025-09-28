"Un título es muy importante, y ganar a Madrid y Unicaja hace que le demos mucho valor"
Pedro Martínez explicó que en un final "igualado", todo se decidió por "acciones individuales" y dejó claro que su equipo "no renuncia a nada" esta temporada
Rafa Jarque
"Muy emocionado" tras ganar al Real Madrid en la final de la Supercopa, Pedro Martínez atendió a los micrófonos de DAZN tras hacerse con el primer título de la temporada. El entrenador de Valencia Basket destacó la dificultad de lo conseguido y se mostró satisfecho con la gran versión ofrecida por todos sus jugadores.
Valencia Basket sufrió, como no podía ser de otra manera, pero terminó llevándose el triunfo con un gran manejo del partido en los minutos clave. "Sufriendo mucho, pasa siempre en los finales igualados, todo se decide en cosas individuales, pero los tiros de De Larrea y algunas acciones individuales como el dos más uno de Taylor… Cuando ellos han sacado un quinteto pequeño hemos sufrido, ha sido un partido muy ajustado".
Preguntado por cómo afronta Valencia Basket la temporada tras arrancar con un título, Pedro Martínez explicó que quieren "competir". Además, expresó que "el objetivo aquí (en la Supercopa) era ganar, estar a la altura de lo que la entidad quiere".
Ahora, el técnico deja claro que su equipo "no renuncia a nada" y que ya espera "la vuelta de los lesionados, esto es muy largo y no ha hecho más que empezar". En cualquier caso, deja claro que "ganar un título es muy importante, y hacerlo ganando a Unicaja y a Madrid hace que le demos valor a esto",
Vía: Superdeporte
