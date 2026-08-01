Timmy Allen, fichaje interior para el Kids&Us Manresa

El Kids&Us Manresa anunció el décimo fichaje para la próxima temporada. Se trata de Timmy Allen, ala-pívot estadounidense que llega procedente del PAOK griego.

Allen es un '4' no muy alto, de 1'98 metros y 26 años, y que firma por una campaña con el conjunto de Diego Ocampo.

El estadounidense vivirá su primera aventura en la Liga Endesa. Nacido en Arizona, aterriza en la capital del Bages después de haber promediado 9,2 puntos y 3,4 rebotes por partido.

El ala-pívot ocupará plaza de extracomunitario en las competiciones ACB, y alternará la Eurocup, en la segunda participación de los catalanes en el torneo.

Timmy Allen, nuevo refuerzo interior para el Kids&Us Manresa / FIBA

Allen aterriza en Manresa para sustituir a un Louis Olinde que vistió la camiseta manresana la pasada campaña y que seguirá su carrera el siguiente curso en el Venecia.

Compartirá posición en el '4' junto a Eric Vila y Yordan Minchev, otras de las nuevas caras del Kids&Us Manresa 26/27.

Allen es la décima incorporación para el conjunto de Ocampo el siguiente curso.

Antes, llegaron los bases Lucas Beaufort, Rafa Villar y Lukasz Kolenda; el escolta Colby Jones, los aleros Chibuzo Agbo y Pablo Tamba; los ala-pívots Yordan Minchev y Eric Vila; y el pívot Nick Ongenda.