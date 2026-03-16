Los Thunder siguen intratables en el Oeste

Los Oklahoma City Thunder reforzaron su liderato en el Oeste con su octava victoria consecutiva en la NBA, en una jornada en la que los Detroit Pistons, líderes del Este, se estrellaron contra los Toronto Raptors y en la que los Dallas Mavericks sorprendieron a los Cleveland Cavaliers.

Los Raptors mantuvieron el pulso con los Miami Heat y los Orlando Magic para hacerse con una plaza de acceso directo a los 'playoffs' gracias a su 119-108 en casa contra los Pistons. Brandon Ingram firmó 34 puntos, RJ Barrett le apoyó con 27 y Jakob Poetl dominó con un doble doble de 21 puntos y 18 rebotes.

Toronto cortó una racha de tres victorias consecutivas de los Pistons, que siguen peleando con los Boston Celtics para llegar a los 'playoffs' como primeros cabezas de serie del Este. Detroit tiene un balance de 48-19 por el 44-23 de los Celtics.

Detrás de Boston se colocan los New York Knicks (44-25), que se impusieron en casa a unos Golden State Warriors sin Steph Curry. Jalen Brunson, con 30 puntos, y el dominicano Karl Anthony Towns, con 17 puntos y doce rebotes, dirigieron la victoria neoyorquina.

OKC sella su octava victoria seguida

Los Thunder se impusieron por 116-103 a los Timberwolves y sumaron su octava victoria consecutiva en un momento clave de la temporada, a solo un mes del inicio de los 'playoffs' de la NBA. Thunder y Timberwolves disputaron la temporada pasada las Finales del Oeste, en las que Oklahoma City se impuso por 4-1. Los Thunder (53-15) son líderes del Oeste, mientras que los Timberwolves (41-27) son sextos, así que es posible que ambos equipos vuelvan a cruzarse en la fase final.

Este domingo, Shai Gilgeous-Alexander terminó con 20 puntos y 10 asistencias, salvando su racha de partidos con 20 o más puntos anotados, que ya va en 128. Entró al último cuarto con solo 10 puntos y anotó el 20 de tiro libre a 1:45 del final. Chet Holmgren anotó 21 puntos para los Thunder, Isaiah Joe otros 20 puntos, Alex Caruso 17 y Jared McCain 15.

Los Mavs sorprenden a los Cavs

En Cleveland, los Dallas Mavericks dieron la sorpresa y ganaron 130-120 a los Cavaliers al ritmo del novato Cooper Flagg, protagonista con 27 puntos. Naji Marshalla apoyó al número uno del último draft con 25 puntos y los Mavs de Jason Kidd cogieron aire con su segunda victoria en los últimos tres partidos. Eso sí, antes de estos dos triunfos los texanos perdieron ocho partidos consecutivos, lo que les deja con muy bajas opciones de alcanzar la postemporada.

Entre los demás resultados, los Milwaukee Bucks ganaron 134-123 a los Indiana Pacers en los Fiserv Fórum con 31 puntos, 14 rebotes y 8 asistencias de Giannis Antetokounmpo, en solo 23 minutos en pista. Los Philadelphia 76ers se impusieron por 109-103 a los Portland Trail Blazers, impulsados por 31 puntos de Quentin Grimes en una noche en la que Joel Embiid estuvo ausente por noveno partido seguido por sus problemas de rodilla.