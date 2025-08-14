Thomas Heurtel vuelve a casa para jugar la Euroliga

Thomas Heurtel buscaba un equipo con el que poder disputar nuevamente la Euroliga, y este jueves lo ha conseguido de manera oficial, tras confirmarse su fichaje por el Asvel, equipo en el que ya jugó entre 2009 y 2011 y en 2021, en una segunda etapa.

El jugador francés de 36 años, que no disputa la Euroliga desde el curso 2021-2022, vuelve a su país tras su paso por el Leyma Coruña, equipo en el que promedió 12,9 puntos, 3,4 rebotes y 4 asistencias, antes de sufrir una lesión en el menisco que le obligó a despedirse prematuramente de la temporada.

Heurtel estuvo a punto de regresar al Barça la pasada temporada, pero su regreso se frustró a comienzos de 2025, en una operación que levantó una enorme polémica. El Barça pensó en el galo para reforzar una plantilla terriblemente castigada por las lesiones, especialmente en la posición de base.

Su llegada estaba prácticamente hecha, con el jugador tomando un vuelo junto a su familia desde Shenzhen para vivir su segunda etapa como azulgrana. Pero de nuevo, y con un aeropuerto como el escenario de la 'polémica', Heurtel se enteró de que el Barça había decidido hacer marcha atrás y frustrar una operación que se desvaneció por el descontento generalizado de la masa social azulgrana, que obligó a cancelar el fichaje desde las instancias más altas del club.

Huertel, plata olímpica con su selección en 2021, regresa a su país en busca de un último salto adelante en el basket continental.