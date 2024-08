Thomas Heurtel 'suplica' una nueva oportunidad: "No soy el mismo de Madrid, no lo volveré a repetir"

Thomas Heurtel encara la recta final del verano sin equipo. A sus 35 años, y tras rescindir su contrato con el Zenit, el base francés busca una nueva oportunidad en el baloncesto europeo, tras las dos últimas campañas en San Petersburgo bajo las órdenes de Xavi Pascual.

El exjugador de Baskonia, Barça, o Real Madrid entre otros, ha atendido al portal 'Eurohoops' para repasar estos últimos años de carrera, marcados por más por los asuntos extradeportivos que por su rendimiento en pista, que se ha mantenido a un nivel óptimo. Esta última campaña, en la VTB League, ha firmado unos buenos 13,8 puntos, 7,5 asistencias y 2,4 rebotes en 42 partidos.

Pero lo cierto es que Heurtel, entre 2020 y 2022, encadenó el 'incidente' del Aeropuerto de Estambul tras engañar al Barça tratando de marcharse al Real Madrid, la 'juerga' en Atenas, ya en el conjunto blanco, antes de enfrentarse a Panathinaikos, y su fichaje por el Zenit mientras disputaba el Eurobasket de 2022, un movimiento 'prohibido' por la Federación francesa de basket y que supuso su veto para el pasado Mundial y los últimos Juegos Olímpicos.

Heurtel busca una nueva oportunidad en la Euroliga / EFE

Un Heurtel distinto

Ahora, y tras seguir en paro, Heurtel vuelve a mostrar su arrepentimiento, especialmente por lo que ocurrió en el conjunto blanco, e implora una nueva oportunidad de algún equipo Euroliga en este último tramo de su carrera. "Creo que estos dos asuntos en Barcelona y Madrid hicieron que mi reputación fuera muy mala, pero no soy el mismo tipo, no soy el mismo jugador. Ahora no soy la misma persona y nunca voy a repetir lo que hice en Madrid. En general, creo que la gente piensa en mí como si fuera un criminal, pero no creo que sea una mala persona o un mal compañero de equipo. Estas dos situaciones repercutieron en el final de mi carrera", comentó.

"Estoy en Madrid, sigo entrenando desde que salí del Zenit. Estoy en la mejor forma física de mi carrera, he estado siguiendo dietas y entrenamientos todos los días. Cuido mi cuerpo al 100%. Lo que quiero para la próxima temporada o para el futuro es tener la oportunidad de volver a la Euroliga. Sería la mejor oportunidad para mí. Me gustaría tener un cuerpo técnico y un club que me valore de verdad y que intente confiar en mí desde el primer día, tener una oportunidad en la Euroliga y demostrar que soy capaz de repetir lo que hice en Barcelona, Efes o Zenit, donde alguien confió en mis capacidades", explicó un Heurtel que además, repasó lo que ocurrió aquella noche de Atenas, en su etapa en el Real Madrid.

Thomas Heurtel, junto a Guerschon Yabusele, en un partido del Real Madrid / EFE

"No estaba solo, pero fui el único que recibió este trato"

"Cometí un error infantil. Fue un error muy grave por mi parte y pedí disculpas a todo el mundo: al cuerpo técnico, al director general y a mis compañeros. Estaba dispuesto a tener una segunda oportunidad, porque creo que no soy el único deportista o jugador de baloncesto que sale antes de un partido y, sobre todo, no estaba solo. Pero fui el único que recibió este trato". Algo que no es del todo cierto, ya que Pablo Laso también apartó a Trey Thompkins del equipo, mientras que no pudo hacer lo mismo con un Guerschon Yabusele, que también se unió a la 'farra', y que pocos meses antes había renovado hasta 2025.

Así pues, con las últimas operaciones de los equipos Euroliga pendientes de completarse, Thomas Heurtel busca una nueva oportunidad. Un jugador cuyo rendimiento en pista maravilló al viejo continente, siendo uno de los grandes referentes del Barça en la segunda etapa de Svetislav Pesic al frente del equipo, pero al que le acabó condenando lo que hizo fuera de ella.