Thomas Heurtel ficha por el Asvel y jugará en la Euroliga tras salir del Leyma

Thomas Heurtel jugará la próxima temporada en el Asvel francés, equipo que compite en la Euroliga. El base galo de 36 años tiene nuevo equipo tras acabar su contrato con el Leyma Coruña. Llegó a la disciplina naranja en enero y disputó ocho encuentros en los que dejó muestras de su calidad en el Coliseum. Pasó por el quirófano en abril por una lesión de rodilla y no volvió a vestir la camiseta del Leyma.

El jugador francés regresa a la liga de su país tras quince años fuera. Pasó por el Pau y por el Strasbourg antes de mudarse a España. En 2010 fichó por el Alicante y, un año después, se fue al Baskonia. Jugó cuatro años en Vitoria antes de que llamase a su puerta el Anadolu Efes. Regresó a la liga ACB de la mano del Barça. En 2021 acabó de forma abrupta su etapa en el conjunto culé cuando se filtró su intención de marcharse al Real Madrid. Terminó ese curso en las filas del Asvel, al que ahora regresa, antes de incorporarse al club blanco.

Solo estuvo un año a las órdenes de Pablo Laso, en un equipo en el que coincidió con Trey Thompkins. Se fue al Zenit ruso en 2023 y, en 2024, jugó unos meses en china. En enero estuvo a punto de regresar al Barça, que descartó su fichaje ante la presión de los ultras de la sección de baloncesto.

El Leyma vio una oportunidad de mercado y se lanzó para atar al base francés con la esperanza de que cambiase el rumbo de un equipo que se hundía en ACB. Heurtel dejó huella en sus primeros partidos con el Leyma, como el espectáculo que dio ante el Joventut. Firmó 18 asistencias en el Olímpic de Badalona y estuvo a punto de romper el récord histórico de la liga, que ostenta Sergio Rodríguez con 19. El equipo naranja consiguió en aquel partido poner a la Penya contra las cuerdas, aunque cayó derrotado en la prórroga. Un problema en una rodilla, que le obligó a pasar por el quirófano, le dejó en el dique seco antes del tramo final de la temporada, en el que el equipo coruñés no pudo evitar el descenso a Primera FEB.

Ahora, encuentra un hueco en un equipo que le permite volver a competir en la Euroliga, a la que tuvo opciones de regresar en su etapa en A Coruña. Al llegar, firmó una cláusula de salida para un equipo que jugase Euroliga, pero no llegó a ejecutarla a pesar de que no le faltaron ofertas. Rechazó una propuesta del Maccabi de Tel Aviv antes de fichar por el Leyma y desechó otra del Olympiakos en marzo. Además de participar en la máxima competición continental, con el Asvel aspirará, también, a levantar la liga francesa. El año pasado se quedaron fuera de una final que disputaron el Mónaco y el Paris Basketball en el que Carles Marco ejerció como ayudante de Thiago Splitter.