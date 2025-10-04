Un terrorífico tercer cuarto condena al Bàsquet Girona en Burgos

El Recoletas Salud San Pablo Burgos comenzó la temporada en la Liga Endesa ganando con superioridad a Basquet Girona (97-78) en un partido en el que un parcial de 18-0 a favor de los de Bruno Savignani fue determinante para decantar el encuentro.

San Pablo Burgos - Bàsquet Girona (baloncesto, Liga Endesa), 04/10/2025 LIGA ENDESA BUR 97 78 GIR Alineaciones SAN PABLO BURGOS, 97 (22+27+27+21): Samuels (9), Gudmundsson (13), Meindl (18), Fischer (9), Jackson (17) -cinco inicial - Nzosa (2), Almazán (0), Corbalán (13), Díez (7), García (0), Neto (7), De Sousa (2). BÀSQUET GIRONA, 78 (16+25+12+25): Needham (3), Hughes (7), Livingston (13), Geben (2), Martínez (5) -cinco inicial- Busquets (26), Hollanders (0), Ferrando (0), Vildoza (5), Fernández (11), Maric (2), Susinskas (4).

El juego coral de San Pablo, en el que destacaron Gudmundsson y Jackson, fue suficiente para ganar a un Girona en el que Pep Busquets fue el mejor.

Comenzó anotando con facilidad San Pablo aprovechando los errores de Girona, con mucho protagonismo de Leo Meindl y haciéndose fuerte en defensa (11-5) y con acierto exterior, lo que llevó a Gudmundsson a imponer un ritmo muy alto al encuentro que el cuadro catalán intentó mantener con puntos en la pintura (16-10).

La segunda falta de Meindl dio oportunidad al banquillo y el Girona, con la segunda unidad, se enchufó al partido con un parcial de 0-6 que puso nervioso al equipo local (18-16), pero Neto y Nzosa volvieron a devolver la ligera ventaja a los de Savignani (22-16).

Ante la falta de acierto exterior, el San Pablo buscó despegarse desde la defensa y con un Nzosa que fue creciendo según pasaban los minutos abrió brecha con un gran trabajo de rebote (31-23). Cuando los de Moncho Fernández corrían, el equipo burgalés sufría y solo el acierto le permitía mantenerse diez puntos por encima (39-29).

Con los dos equipos en bonus, los tiros libres fueron vitales para mantenerse en partido y eso es lo aprovechó Girona por medio de Busquets para llegar al descanso 49-41.

Mejoraron ambos equipos los porcentajes de tiro tras el descanso, pero el juego coral de San Pablo, dirigido por un descomunal Gudmundsson, sin conceder tiros fáciles a Girona tuvo su efecto y los de Savignani con un parcial de 18-0 desarticularon por completo a Girona (76-53).

Con el partido prácticamente sentenciado, Burgos bajó un poco el pistón, sabiendo el +26 que tenía en el marcador y Bruno les pidió volver a la intensidad anterior y no le gustó el 0-6 a favor de Girona. Con el equipo de nuevo enchufado, Burgos dejó claras muestras de su estilo y su fortaleza defensiva para frenar a un Girona al que el acierto exterior no le acompañó.