La tentadora oferta del Hapoel Tel Aviv a Dennis Rodman

El propietario del Hapoel Tel Aviv, Ofer Yannay, está siempre buscando la mejor opción para mejorar a su equipo de cara a la próxima temporada y no escatimará esfuerzos con el objetivo de meterse entre los mejores conjuntos de la Euroliga.

Si se conocía este martes que Yannay ha realizado una suculenta oferta a la estrella de la NBA, Russell Westbrook para que se venga a la Euroliga, ‘Mozzart Sport’ desvelaba que el propietario ha lanzado otra interesante oferta a un ex jugador de la NBA, el excéntrico Dennis Rodman, retirado hace bastantes años de la Liga Estadounidense.

Según este medio, el propietario del club, Ofer Yannay, ha invitado a la leyenda de la NBA, Dennis Rodman, a Tel Aviv, con la idea de que el cinco veces campeón de la NBA pase tres días trabajando con los jugadores del Hapoel y ayudándoles a mejorar en el rebote por un suculento cheque de 100.000 dólares por tres días de trabajo.

Rodman fue un fiero reboteador y ante figuras tan prominentes como Karl Malone / NBA

Capacidad reboteadora

Si por algo ha destacado Rodman en la NBA además de todas sus excentricidades fuera de la pista fue su capacidad para rebotear. Durante su legendaria carrera en la NBA, la ex estrella de los Chicago Bulls, Detroit Pistons y San Antonio Spurs se consagró como uno de los mejores reboteadores de la historia del baloncesto. Esa experiencia es precisamente lo que Yannay quiere aportar al Hapoel.

A lo largo de 14 temporadas en la NBA, promedió 7.3 puntos, 13.1 rebotes y 1.8 asistencias por partido.Fue seleccionado dos veces para el All-Star Game de la NBA y ganó dos veces el premio al Jugador Defensivo del Año. Sin embargo, su mayor logro estadístico se dio en los rebotes.

Rodman terminó como el máximo reboteador de la NBA durante siete temporadas consecutivas, una racha extraordinaria que demostró su dominio a pesar de medir ‘solo’ 2.01 metros. Sin duda, un autentico artista bajo el aro.

Atractiva visita a Tel Aviv

Rodman era conocido por estudiar cada factor que pudiera determinar dónde caería el balón tras un tiro fallado. Prestaba mucha atención a los ángulos de tiro, la rotación del balón y la forma en que rebotaba en el aro antes de posicionarse para el rebote.

Ese conocimiento podría transmitirlo ahora a los jugadores del Hapoel durante su posible visita.Además, Yannay estaría dispuesto a hacer del viaje una experiencia atractiva para Rodman, y el propietario del Hapoel le ha prometido al ícono de la NBA una estancia memorable en Tel Aviv, además de su trabajo en el equipo de baloncesto. La noche israelí ya tiembla...

Un caramelo demasiado dulce que Rodman, campeón de cinco anillos de la NBA, que seguramente estará considerando muy seriamente.