Tensión en el Madrid de Scariolo tras la victoria del Barça en el Clásico

El Real Madrid sigue sumido en la irregularidad. El conjunto de Scariolo cayó merecidamente en el Clásico ante un gran Barça y perdió un récord de 37 victorias consecutivas en casa en ACB. Una racha que tenía que acabar un día, pero que no hace más que reforzar que no está siendo el mejor año de los blancos, sobre todo en Euroliga. La situación ha reabierto el debate de los fichajes.

"Eso es un discurso antiguo que remonta al verano pasado y que ahora mismo no viene a cuento volver a sacar. Cada uno ahora tiene su plantilla y tiene que trabajar, estar contento con la plantilla que tiene y poder minimizar defectos y maximizar virtudes porque estamos en enero. Esta consideración no es para ahora", comentó Scariolo después del partido sobre el posible fichaje de un escolta.

La realidad es que a los blancos les falta un escolta tirador, como lo era Dzanan Musa antes de que firmara por el Dubai Basketball. Una marcha que desde la directiva no se ha sabido suplir del todo. Y es que Theo Maledon puede ejercer de '2', pero se siente más cómodo en la posición de base, tal como lo fue en ASVEL Villeurbanne.

Sergio Scariolo, durante el Clásico de Liga Endesa ante el Barça / EFE

La inversión blanca para esta temporada ha sido muy potente, con las incorporaciones de los americanos Trey Lyles y Chuma Okeke, además de David Kramer, Gabriele Procida, Izan Almansa y Alex Len. Muchas nuevas caras que se han tenido que adaptar a lo que pide otra nueva cara en el banquillo. El periodo de adaptación del equipo no parece haber terminado todavía.

La incorporación de un posible escolta también dependerá de las nacionalizaciones de Okeke y Deck. La del primero está bastante avanzada, ya que podría obtener el pasaporte nigeriano (que está incluido en el Acuerdo de Samoa), mientras que la del argentino lleva un tiempo intentando tramitarse. En caso de conseguirse ambas, se podría ir a por un '2' estadounidense.

Sin embargo, los problemas en Europa son más en defensa que en ataque. Los blancos han encajado más de 85 puntos en los últimos cinco partidos. Así es difícil mantener la regularidad, ya que si los tiradores no tienen el mejor día en ataque, lo más probable es que el partido acabe en derrota. O tal vez ni así, como en el caso del Clásico (100-105) o en la derrota en Mónaco (100-95).

Prueba de fuego en Lyon

Los blancos juegan este martes ante el ASVEL con la intención de escalar en la clasificación de Euroliga, donde se sitúan en la décima posición. "Tenemos que seguir dando muchos más y nos encantaría poder empezar, poquito a poco, a remontar en la clasificación. Estamos solo a dos victorias del primero y nos gustaría sumar victorias para ir creciendo", comentó Scariolo en la previa.

"El rival está en un gran momento de forma. Ha ganado dos partidos jugando muy bien. Es un equipo muy atlético, que impone un ritmo muy alto y con mucha fuerza en la pintura. Tiene excelentes manejadores como Watson y Heurtel. Tenemos que estar preparados, saber que será un partido difícil y que aquí nadie ha ganado con facilidad", analizó.